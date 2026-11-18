JİUQUAN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu salı günü fırlatma bölgesine nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, uzay aracının uygun bir zamanda fırlatılması planlanıyor.

Ajans, fırlatma alanındaki tüm tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.