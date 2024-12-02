Çin'in Vize Muafiyeti ile İlk Japon Kafilesi Shanghai'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Vize Muafiyeti ile İlk Japon Kafilesi Shanghai'de

Çin\'in Vize Muafiyeti ile İlk Japon Kafilesi Shanghai\'de

Çin'in yeni vize muafiyeti kapsamında 26 Japon vatandaşı Shanghai'ye ulaştı ve gümrük işlemleri hızlı tamamlandı.

02.12.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yeni vize muafiyeti politikası çerçevesinde ülkeye gelen 26 Japon vatandaşından oluşan ilk kafile cumartesi günü ülkenin doğusundaki Shanghai metropolüne ulaştı.

Shanghai Gümrük İdaresi'nden pazar günü yapılan açıklamada Tokyo'dan JL891 sefer sayılı uçakla gelen yolcuların, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki gümrük işlemlerinin 30 dakika içinde tamamlandığı belirtildi.

30 Kasım 2024'ten 31 Aralık 2025'e kadar sürecek vize muafiyeti uygulaması kapsamında umuma mahsus pasaport sahibi Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Estonya, Letonya ve Japonya vatandaşları deneme amaçlı olarak Çin'e vizesiz giriş yapabilecek.

Japonya ile Shanghai arasında uzun süredir ekonomik, ticari ve personel etkileşimlerinin devam ettiğini belirten bir gümrük yetkilisi, söz konusu yeni vize muafiyeti politikasıyla Japonya'dan gelen ziyaretçilerin artmasının beklendiğini söyledi.

Gümrük verilerine göre Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı bu yıl 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında 9 milyondan fazla gelen ve giden yabancı yolcuya hizmet vererek geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,7 kat daha fazla yolcunun işlemlerini gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Shanghai, Japonya, Ekonomi, Güncel, Turizm, Japon, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Vize Muafiyeti ile İlk Japon Kafilesi Shanghai'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:38 İstanbul’un en pahalı yeri Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı İstanbul'un en pahalı yeri! Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:09:06. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Vize Muafiyeti ile İlk Japon Kafilesi Shanghai'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.