Çin, İsrail'in Gazze'deki yardım çalışmalarına saldırısını kınadı

Çin, İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
AA muhabirinin, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının İsrail ordusunun Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin sorusuna yanıt veren Vang, "Gazze'de uluslararası yardım görevlilerine yönelik saldırı nedeniyle şok içindeyiz ve bunu kınıyoruz." dedi.
Vang, İsrail ordusunun 14 gün süren kuşatması ve işgalinde tamamı yıkılan ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin ise "Çin, sivillere zarar veren ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlere karşıdır." ifadesini kullandı.
Sivillerin saldırılarda hedef alınmaması, uluslararası yardım görevlilerinin güvenliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Vang, "Tüm tarafları ve özellikle de İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2728 sayılı kararına uymaya, BM Şartı'nın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirerek ateşkesi derhal uygulamaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.
Vang, İsrail'in, Cenevre Sözleşmesi'nde savaş durumunda özel koruma altına alınan sivillerin ve hastane gibi sivil tesislerin güvenliğini sağlaması ve Gazze'de daha kötü bir insani krizin ortaya çıkmasını önlemesi gerektiğine dikkati çekti.
Şifa Hastanesi'ndeki yıkım
İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.
Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.
İsrail ordusu ise, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin, cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak hizmet dışı bıraktığını ve tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.
Uluslararası yardım çalışanlarına saldırı
Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde, WCK çalışanlarını taşıyan konvoy, İsrail ordusu tarafından vurulmuştu. Saldırıda Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
BMGK, 25 Mart'ta, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanmasını talep eden 2728 sayılı kararı kabul etmişti.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 28 Mart'ta Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında yeni tedbirler açıklayarak, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine hükmetmişti.
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