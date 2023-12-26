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Çin, Japonya'yı komşularının güvenlik endişelerine saygı göstermeye çağırdı - Son Dakika
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Çin, Japonya'yı komşularının güvenlik endişelerine saygı göstermeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'yı komşularının güvenlik endişelerine samimi şekilde saygı göstermeye, kendi saldırganlık tarihi üzerine kafa yormaya ve barışçıl kalkınma yoluna sadık kalmaya çağırdı. Japon hükümeti ise Patriot hava savunma füzelerini ABD'ye ihraç etme kararı aldı ve savunma harcamalarını artırdı.

Çin, Japonya\'yı komşularının güvenlik endişelerine saygı göstermeye çağırdı
26.12.2023 - 10:34,  Güncelleme: 10:40
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BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'yı komşularının güvenlik endişelerine samimi şekilde saygı göstermeye, kendi saldırganlık tarihi üzerine kafa yormaya ve barışçıl kalkınma yoluna sadık kalmaya çağırdı.

Japon hükümeti 22 Aralık'ta Savunma Ekipmanı ve Teknolojisinin Transferine İlişkin Üç İlke'nin güncellenmiş halini ve uygulama yönergelerini kabul ederek kendi üretimi olan Patriot hava savunma füzelerini ABD'ye ihraç etme kararı aldı. Japonya, kabinenin 2014'te söz konusu Üç İlke'yi kabul etmesinden bu yana ilk kez imha silahlarının ihracına izin vermiş oldu.

Kabine, aynı gün 2024 Mali Yılı bütçesini de onayladı. Bütçede, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla savunmaya yaklaşık 7,9 trilyon Japon yeni tahsis edildi.

Pazartesi günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Mao, Japonya'nın askeri saldırganlık tarihi nedeniyle askeri ve güvenlik faaliyetlerinin Asyalı komşuları ve uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini kaydetti.

Mao, Japonya'nın son yıllarda güvenlik politikasını kapsamlı şekilde yeniden düzenlediğini, her yıl savunma harcamalarını artırdığını, silah ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşettiğini ve askeri atılımlar peşinde koştuğunu belirtti.

Mao, "Japonya'yı komşu ülkelerin güvenlik endişelerine ciddiyetle saygı göstermeye, kendi saldırganlık tarihi üzerine kafa yormaya, barışçıl kalkınma yoluna sadık kalmaya ve somut eylemler sergileyerek Asyalı komşuları ile uluslararası toplumun güvenini kazanmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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