Çin Lojistik Sektöründe Büyüme Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin Lojistik Sektöründe Büyüme Devam Ediyor

Çin Lojistik Sektöründe Büyüme Devam Ediyor
06.07.2026 12:35
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Çin'de lojistik iş faaliyet endeksi Haziran'da 0,3 puan artışla yüzde 50,6'ya yükseldi.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin lojistik sektörü haziran ayında büyümeyi sürdürürken, lojistik iş faaliyet endeksinde de artış kaydedildi.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun pazar günü yayımladığı verilere göre, ülkenin lojistik pazarını izleyen ve ekonomik canlılığın göstergelerinden biri olarak kabul edilen endeks, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 50,6'ya yükseldi.

12 alt endeksten dokuzu büyüme ve daralma eşiğinin üzerinde kalırken, hem iş hacmi endeksi hem de yeni siparişler endeksi üst üste ikinci ay yükseliş kaydetti.

Federasyon, Çin'de imalat sanayine yönelik lojistik talebinin elektronik ve mekanik ekipman, telekomünikasyon ekipmanları, ulaşım ekipmanları ve enerji tasarruflu ev aletleri gibi sektörlerin öncülüğünde istikrarlı yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamada, tatil harcamalarının toptan ticaret, perakende zincirleri ve süpermarketlerdeki ticari faaliyetleri canlandırmasıyla birlikte, tüketici odaklı lojistik talebinin haziran ayında da istikrarlı seyrettiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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