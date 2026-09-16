Çin, Orta Doğu'daki gerilimin Yemen'e ve Kızıldeniz'e yayılmasını istemiyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın yol açtığı bölgesel gerilimlerin Yemen'e ve Kızıldeniz'e yayılmasından endişeli olduklarını dile getirerek, taraflara bölgesel durumu daha fazla karmaşıklaştıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pekin'de bir araya geldi.

Çin'in İran'ın Körfez ülkeleri ile diyaloğu sürdürmesini, birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine saygı göstererek bölgenin ortak çıkarlarını korumasını desteklediğini belirten Vang, "Bölgesel gerilimlerin Yemen'e ve Kızıldeniz'e sıçramasını istemiyoruz. Tüm tarafları durumu daha fazla karmaşıklaştırmaktan kaçınmaya ve sorunları diyalog ve müzakereyle çözmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vang, ABD ile İran arasında devam eden çatışmanın, ne tarafların ne de uluslararası toplumun menfaatine olduğunu, uluslararası barış ve kalkınmayı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Taraflara akılcı ve itidalli davranma çağrısında bulunan Vang, İslamabad Mutabakatı'na en kısa zamanda dönülerek müzakere mekanizmasının yeniden oluşturulmasını istedi.

Çinli Bakan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, uluslararası deniz taşımacılığının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi ile enerji sevkiyatı ve tedarik zincirlerinin istikrarının korunması için en kısa sürede etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'daki mevcut durumun bir kez daha bölgesel güvenlik mimarisinin reforme edilmesi ve güçlendirilmesinin gereğini ortaya koyduğuna işaret eden Vang, Çin'in bölge ülkelerinin ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmasını desteklediğini belirtti.

Erakçi, savaşın başlamasından bu yana ikinci kez Çin'i ziyaret ediyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, savaşın başlamasından bu yana ikinci kez Çin'i ziyaret ediyor. İranlı Bakan, Çinli mevkidaşıyla mayıs ayında Pekin'de görüşmüştü.

Erakçi'nin ziyaretinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta ABD'ye yapması beklenen ziyaretin hemen öncesine denk gelmesi dikkati çekti. Şi'nin ziyaretinde Orta Doğu'daki savaşın ve Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'deki durumun da gündemde olması bekleniyor.

Orta Doğu'daki savaş, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin büyük ölçüde kesilmesine yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor. Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açtı.

Öte yandan Yemen'de temmuz ayından itibaren tırmanan çatışmalarda İran'ın desteklediği Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve bir diğer kritik enerji geçiş noktası olan Babulmendeb Boğazı'na erişim sağlayan hatları da ele geçirmesi, bölgesel güvenlik durumunu daha karmaşık hale getirdi.