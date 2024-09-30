Çin, Özbekistan'ın En Büyük Ticari Ortağı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Özbekistan'ın En Büyük Ticari Ortağı Oldu

Çin, Özbekistan'ın dış ticaretinde Rusya'yı geride bırakarak en büyük ticari ortak oldu.

30.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle sınırı bulunan ve zengin yer altı kaynaklarına sahip Özbekistan'ın dış ticaretinde Çin'in payı giderek artıyor.

1991'de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'ın Rusya ile çok sıkı siyasi, ticari ve ekonomik ilişkileri bulunuyordu. Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren Özbekistan'ın dış ticaretinde en fazla paya sahip ülke Rusya'ydı.

Son yıllarda Ukrayna'ya savaş açması üzerine Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya'nın bölgede etkisinin eskisi gibi hissedilmemesini fırsat bilen Çin, aralarında Özbekistan'ın da bulunduğu Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye başladı.

Çin'in Özbekistan ile her alanda giderek gelişen ilişkileri, iki ülke arasındaki ticaret hacmine de yansıdı. Son yıllarda Çin, Özbekistan'ın toplam dış ticaretinde en fazla paya sahip ülke olarak boy gösterdi.

Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında 2015'te Rusya yüzde 24,5'lik payla ilk sırada yer alırken, o dönemde Çin yüzde 12'lik payla ikinci sırada bulunuyordu. Çin, geçen sene ülkenin en büyük ticari ortakları sıralamasında yüzde 15,8'lik paya sahip Rusya'yı geçerek yüzde 21,9'luk payla Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı haline geldi.

Ocak-ağustos döneminde Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 42 milyar 703 milyon dolara çıktı. Ülkenin ihracatı yüzde 5,5 artışla 17 milyar 344 milyon dolar, ithalatı da yüzde 7,4 artışla 25 milyar 359 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde Çin, Özbekistan'ın toplam dış ticaretinde yüzde 18,8'lik payla Rusya'nın önünde yer aldı ve ülkenin en büyük ticari ortağı oldu.

-"Çin, Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı statüsünü Rusya'dan devraldı"

Özbek ekonomist Zafarbek Yakubov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın her zaman Özbekistan'ın en önemli ticari ortağı olduğuna dikkati çekerek, "Ancak son yıllarda Çin, Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı statüsünü Rusya'dan devraldı." dedi.

Çin'in Özbekistan'ın dış ticaretindeki payının sürekli olarak arttığını, geçen sene ülkenin dış ticaretindeki payının ilk defa yüzde 20'nin üzerine çıktığını aktaran Yakubov, daha önce sadece Rusya'nın Özbekistan'ın toplam dış ticaretinde yüzde 20'lik paya sahip olduğunu anımsattı.

Yakubov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılın ilk 8 ayında 8 milyar 18 milyon dolara ulaştığını belirterek, ikili ticaretin 1 milyar 370 milyon dolarını Özbekistan'ın ihracatının, 6 milyar 648 milyon dolarını ise ülkenin Çin'den ithalatının oluşturduğunu kaydetti.

Yakubov, Özbekistan'ın Çin ile ticaretindeki açığının da giderek arttığını vurguladı.

Çin, Özbekistan ile 10 milyar doların üzerinde ticaret yapan ilk ülke oldu

Çin'in Özbekistan'ın dış ticaretindeki payının 2021'de yüzde 17,7, 2022'de yüzde 17,8 olduğunu kaydeden Yakubov, geçen sene Çin'in Özbekistan'ın dış ticaretindeki payının 13 milyar 700 milyon dolarla ilk defa yüzde 21,9'a çıktığını söyledi.

Son dönemde Özbekistan'ın dış ticaretinde Çin'in payının giderek arttığına işaret eden Yakubov, "Daha önce ülkenin en büyük ticari ortakları sıralamasında Rusya'nın gerisinde yer alan Çin, 2023'ten itibaren Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı oldu." diye konuştu.

Yakubov, son 5 yılda Özbekistan ile Çin arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 3 kat arttığını ifade ederek, "Çin, bu ülke ile 10 milyar doların üzerinde ticaret yapan ilk ülke oldu." dedi.

Çin'in Özbekistan'a ihracatının giderek arttığına dikkati çeken Yakubov, Özbekistan'ın Çin'e ihracatında en büyük payı yakıt ürünleri, sanayi ve gıda ürünlerinin oluşturduğunu, Özbekistan'ın ithalatında ise ağırlıklı olarak makine ve ekipman, sanayi ve kimyasal ürünler bulunduğunu aktardı.

Yakubov, gelecek yıllarda da Özbekistan ile Çin arasındaki ticaret hacminin giderek artacağını, bu artışta Çin'in bu ülkeye yaptığı yatırım ve verdiği kredilerin etkili olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Özbekistan'ın En Büyük Ticari Ortağı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Özbekistan'ın En Büyük Ticari Ortağı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement