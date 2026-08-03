Çin-Rusya Sınır Teleferiği Tamamlandı - Son Dakika
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Çin-Rusya Sınır Teleferiği Tamamlandı

Çin-Rusya Sınır Teleferiği Tamamlandı
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Çin ile Rusya arasındaki ilk sınır ötesi teleferik projesinin ana yapısı tamamlandı.

HARBİN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin ile Rusya arasındaki ilk sınır ötesi teleferik projesinin ana yapısı tamamlandı. Projenin, iki ülke halkları arasındaki etkileşimi artırması bekleniyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Heihe kenti ile Rusya'nın Blagoveşçensk kentini Heilongjiang Nehri üzerinden birbirine bağlayan yolcu teleferiğinin inşası Temmuz 2019'da başlamıştı.

Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Heihe Alanı Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı Zhang Qijun, pazar günü yaptığı açıklamada projenin bu yıl tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Projenin Çinli yüklenicisi olan Heihe merkezli Jinlonggang İnşaat ve Geliştirme Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cao Xinhong'a göre teleferiğin hizmete girmesiyle, iki sınır kenti arasındaki nehir geçiş süresi 6-8 dakikaya inecek.

Cao, teleferik hattının nehir üzerindeki yatay açıklığının 970 metre olduğunu ve her biri 110 yolcu kapasiteli iki kabinle donatıldığını söyledi.

Azami hızı saniyede 12 metre olan teleferiğin yıllık tek yönlü yolcu kapasitesi ise 2,6 milyon olacak şekilde tasarlandı.

Zhang, Heilongjiang Nehri'nin iki yakasında karşılıklı konumlanan sınır kentleri Heihe ile Blagoveşçensk'in uzun süredir yakın ekonomik, ticari ve kültürel bağlara sahip olduğunu ifade etti.

Heihe-Blagoveşçensk sınır ötesi karayolu köprüsü, iki ülke arasındaki ilk karayolu köprüsü olarak 2022 yılında trafiğe açılmıştı.

Zhang, "Teleferik hizmete girdiğinde Heihe, karayolu köprüsü, feribot seferleri ve teleferikten oluşan kapsamlı bir sınır ötesi ulaşım ağına kavuşacak. Bu da her iki ülkenin sınır bölgelerinde turizm, lojistik, ticaret ve diğer sektörlerin koordineli gelişimini destekleyecek" dedi.

Verilere göre, gelişen bağlantı ağları ve Rusya ile Çin arasındaki karşılıklı vize muafiyeti politikası, halklar arası etkileşimi artırdı. Yılın ilk yarısında Heihe Limanı'ndan ülkeye giriş ve çıkış yapan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'tan fazla artarak 568.000'i aştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Ulaşım, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Rusya Sınır Teleferiği Tamamlandı - Son Dakika

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