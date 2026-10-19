Çin sanayi üretimi ilk dokuz ayda yüzde 5,3 arttı, yüksek teknoloji öne çıktı

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in sanayi sektörü, yüksek teknoloji ve ekipman imalatı sektörlerinin hızla büyümesiyle yılın ilk üç çeyreğinde ivme kazanmaya devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülkenin katma değerli sanayi üretimi yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı.

Veriler, katma değerli sanayi üretiminin eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak, ağustos ayına kıyasla 0,3 yüzde puan hızlandığını ortaya koydu.

Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Mao Shengyong düzenlediği basın toplantısında, karmaşık ortama rağmen Çin'in sanayi sektörünün ilk üç çeyrekte istikrarlı büyümesini sürdürerek daha fazla ilerleme kaydettiğini söyledi.

Verilere göre ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artış sergileyen ekipman imalatının katma değerli üretimi, sanayideki genel büyümeyi 4,9 yüzde puan geride bıraktı. Yüksek teknoloji imalatı ise aynı dönemde yüzde 14,3 artarak genel sanayi büyümesinin 9 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde katma değerli sanayi üretiminde ekipman imalatı sektörünün payının yüzde 37,6, yüksek teknoloji imalatı sektörününse yüzde 18,3 olduğunu belirten Mao, bu sektörleri sanayi dönüşümünün ve yüksek kaliteli kalkınmanın temel itici güçleri olarak nitelendirdi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,98 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor.

Ürün bazında incelendiğinde, endüstriyel robot üretimi geçen yıla göre yüzde 29,1, üç boyutlu baskı ekipmanları yüzde 62,5 ve lityum-iyon bataryalar yüzde 39,5 artış gösterdi.

Ön verilere atıfta bulunan Mao, üst düzey imalat, dijital ve akıllı ekonomi ve modern hizmetlerin temsil ettiği yeni büyüme faktörlerinin, ilk dokuz ayda Çin'in ekonomik büyümesine yüzde 40'ın üzerinde katkı sağladığını ifade etti.