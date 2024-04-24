Çin, Shenzhou-18 Uzay Aracını Uzaya Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Shenzhou-18 Uzay Aracını Uzaya Gönderiyor

Çin, Shenzhou-18 Uzay Aracını Uzaya Gönderiyor

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracını Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderecek. Uzay aracında üç astronot bulunacak ve yaklaşık altı ay boyunca yörüngede kalacaklar. Uzay aracının dönüşü ise Ekim ayında planlanıyor.

24.04.2024 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı Perşembe günü Beijing saatiyle 20: 59'da Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, uzay aracında Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu olmak üzere Shenzhou-18 uzay uçuşu görevini gerçekleştirecek üç astronotun bulunacağını ve Ye'nin komutan olacağını bildirdi.

Shenzhou-18, Çin'in insanlı uzay programındaki 32. uçuş görevi ve Çin'in uzay istasyonunun uygulama ve geliştirme aşamasındaki üçüncü insanlı görev olacak.

Yörüngede yaklaşık altı ay kalması planlanan mürettebatın, Ekim ayı sonunda Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına geri dönmesi planlanıyor.

Lin, fırlatmada Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kullanılacağını ve roketin yakında yakıtla doldurulacağını kaydetti.

Lin, Shenzhou-17 mürettebatının Shenzhou-18 mürettebatına yörüngedeki görevi devrettikten sonra 30 Nisan'da Dongfeng iniş alanına dönmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uzay Aracı, Moğolistan, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Shenzhou-18 Uzay Aracını Uzaya Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:26 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:07 Üsküdar-Samandıra metrosundaki arıza 50 saattir çözülemedi Üsküdar-Samandıra metrosundaki arıza 50 saattir çözülemedi
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
08:32 Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti’nin MR’ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
09:33 Türk Futbolunda Bağımsız Hakem Kurulu Oluşturuluyor Türk Futbolunda Bağımsız Hakem Kurulu Oluşturuluyor
09:22 Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak
09:04 İşte Premier Lig bu Arsenal’den derbide tarihi skor İşte Premier Lig bu! Arsenal'den derbide tarihi skor
08:25 Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu İlk fotoğraf da geldi Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi
02:26 Evden kaçan pitbull dehşet saçtı Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı Evden kaçan pitbull dehşet saçtı! Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı
02:20 İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı Sefer gecikmeli gerçekleşti İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı! Sefer gecikmeli gerçekleşti
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 09:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Shenzhou-18 Uzay Aracını Uzaya Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement