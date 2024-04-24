Çin, Shenzhou-18 Uzay Aracını Uzaya Gönderiyor

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JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı Perşembe günü Beijing saatiyle 20: 59'da Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, uzay aracında Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu olmak üzere Shenzhou-18 uzay uçuşu görevini gerçekleştirecek üç astronotun bulunacağını ve Ye'nin komutan olacağını bildirdi.

Shenzhou-18, Çin'in insanlı uzay programındaki 32. uçuş görevi ve Çin'in uzay istasyonunun uygulama ve geliştirme aşamasındaki üçüncü insanlı görev olacak.

Yörüngede yaklaşık altı ay kalması planlanan mürettebatın, Ekim ayı sonunda Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına geri dönmesi planlanıyor.

Lin, fırlatmada Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kullanılacağını ve roketin yakında yakıtla doldurulacağını kaydetti.

Lin, Shenzhou-17 mürettebatının Shenzhou-18 mürettebatına yörüngedeki görevi devrettikten sonra 30 Nisan'da Dongfeng iniş alanına dönmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.