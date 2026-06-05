Çin Telekom Sektörü Yabancı Yatırımlara Açılıyor - Son Dakika
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Çin Telekom Sektörü Yabancı Yatırımlara Açılıyor

Çin Telekom Sektörü Yabancı Yatırımlara Açılıyor
05.06.2026 13:38
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Çin, yabancı sermayeli 166 işletmeye telekomünikasyon hizmetleri sunma izni verdi.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, telekomünikasyon sektörünün dışa açılımını istikrarlı şekilde genişlettiklerini belirterek, bu kapsamda Şubat 2025'ten bu yana yabancı sermayeli 166 işletmeye katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinde pilot faaliyet izni verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu işletmeler, internet veri merkezi hizmetleri, internet erişim hizmetleri ve bilişim hizmetleri de dahil olmak üzere Çin genelinde yasal olarak katma değerli telekomünikasyon hizmetleri sunabilecek.

Dünya Ticaret Örgütü'ne verilen taahhütler, pilot serbest ticaret bölgesi yönetmelikleri ve hizmet sektörünün dışa açılımının daha da artırılmasına yönelik politikalar doğrultusunda hareket eden bakanlık, yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına proaktif şekilde uyum sağlamış durumda. Bakanlık, internet veri merkezleri gibi katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinde yabancı sermaye sınırlamalarını kaldırmak amacıyla Beijing, Shanghai, Hainan ve Shenzhen'de deneme uygulamaları başlattı.

Çin genelinde halihazırda 3.100'den fazla yabancı sermayeli telekomünikasyon işletmesi faaliyet gösteriyor. Bakanlık, Çinli tüketicilere daha çeşitlendirilmiş telekomünikasyon hizmet ve ürünleri sunacak olan bu işletmelerin, açık ve dinamik pazar ekosistemini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Bakanlık, telekomünikasyon sektörünün dışa açılımını teşvik etmek ve uygun şartları taşıyan yabancı sermayeli işletmeleri ülkenin telekomünikasyon pazarına girmeye cesaretlendirmek üzere daha fazla politikanın uygulamaya konulacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Politika, Telekom, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Telekom Sektörü Yabancı Yatırımlara Açılıyor - Son Dakika

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