Çin ve AB Elektrikli Araçlarda Görüşme Yaptı

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BRÜKSEL, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik devam eden sübvansiyon karşıtı soruşturmasıyla ilgili olarak Brüksel'de "kapsamlı, derinlemesine ve yapıcı" istişareler gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avrupa Komisyonu Yönetici Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis arasında Perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede tarafların, farklılıkları istişareler yoluyla çözüme kavuşturma konusundaki siyasi iradelerini açık şekilde ifade ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre iki taraf, fiyat taahhütlerine ilişkin görüşmeleri ilerletme ve dostane diyalog ve istişare yoluyla karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm yönünde her türlü gayreti göstermeyi sürdürme konusunda mutabakata vardı.

Bakanlık, Avrupa Komisyonu'nun sübvansiyon karşıtı soruşturmayı AB dahilindeki sektörlerden resmi bir şikayet olmaksızın başlattığını ve kararların "kurallarla uyumsuz, mantıksız ve adaletsiz olduğunu" söyledi.

Bakanlık, Çin tarafının buna mutabık kalması ya da bunu kabul etmesi mümkün olmamakla birlikte en üst düzeyde samimiyetini kararlı şekilde sürdürüp sorunun diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik çaba gösterdiği ifade edildi.

Çin sektörünün soruşturma sırasında bir fiyat taahhüdü çözümü önerdiğini ve AB'nin endişelerine göre öneriyi daha da geliştirdiğini kaydeden bakanlık, bunun Çin tarafının en üst düzeyde esneklik ve samimiyetini tam olarak ortaya koyduğunu vurguladı.

Açıklamada Çin'in AB'den ekonomi ve ticaret anlaşmazlıklarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturma konusunda Çin, Fransa ve AB liderlerinin ulaştığı önemli mutabakatı uygulamasını ve Çin'le orta noktada buluşmak üzere proaktif eylemlerde bulunmasını istediği ifade edildi.

Açıklamada AB'nin makul olmayan gümrük vergileri uygulama konusunda ısrarcı olması halinde Çin'in, işletmelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri kararlılıkla alacağı uyarısı yer aldı.

Çin'in ticaret düzeltme önlemlerini kullanma konusunda her zaman ihtiyat ve itidalle hareket ettiği ve eşit ve serbest ticareti desteklediği dile getirildi.

Çin'in AB'ye karşı başlattığı ticareti düzeltme soruşturmalarının, yerli sektörlerin talebiyle ve Çin hukuku ve Dünya Ticaret Örgütü yönetmelikleriyle tam uyum içinde başlatıldığı kaydedildi. Soruşturmaların, şeffaflık ve açıklıkla yasal standartlara bağlı kalınarak titiz şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Çin'in, yerli sektörlerinin haklı talep ve meşru haklarını koruma sorumluluğu bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

İki taraf ticari ve ekonomik konularda da görüş alışverişinde bulundu.