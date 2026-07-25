Çin ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Çin ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Çağrısı

Çin ve ABD\'den Güvenlik İşbirliği Çağrısı
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Wang Xiaohong, FBI Direktörü ile iki ülke güvenlik alanında işbirliğini derinleştirmeyi görüştü.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Wang cuma günkü görüşmede iki tarafa iki ülke liderlerinin vardığı önemli ortak mutabakatları hayata geçirme ve karşılıklı saygı temelinde daha yapıcı diyalogda bulunma çağrısı yaptı.

Wang, iki tarafın uyuşturucu kontrolü, telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığı ve çocuk istismarı içeren görüntülerle mücadele, kara para aklama ve yurtdışına kaçan suçluların takibi gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede taraflar, kolluk kuvvetleri alanında etkileşim ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

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