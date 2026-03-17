Çin ve ABD Ekonomik Görüşmeleri Paris\'te

PARİS, 17 Mart (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, Fransa'nın başkenti Paris'te gümrük vergisi düzenlemeleri, ikili ticaret ve yatırımın teşviki ile mevcut istişare mutabakatının sürdürülmesi gibi ortak ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konularda samimi, derinlemesine ve yapıcı görüşme ve istişarelerde bulundu.

Pazar ve pazartesi günleri yapılan görüşmelerde taraflar, iki ülke liderleri arasında varılan mutabakat doğrultusunda bazı yeni uzlaşılar sağladı ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Çin ile ABD arasında gerçekleştirilen bu son tur ekonomik ve ticari görüşmelere Çin heyeti adına başkanlık eden Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD heyetine başkanlık eden Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmelerde, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın stratejik rehberliğinde ve geçen yıl gerçekleştirilen istişarelerin ardından ekonomi ve ticaret alanında bir dizi sonuca ulaşıldığını belirtti.

He, bu sonuçların ikili ekonomik ve ticari ilişkilere ve küresel ekonomiye daha fazla öngörülebilirlik ve istikrar kazandıracağını ifade etti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kısa süre önce ABD hükümeti tarafından Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında uygulanan gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmettiğini hatırlatan He, ABD'nin bu gelişmenin ardından 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. Maddesi uyarınca tüm ticaret ortaklarına yüzde 10 ek ithalat vergisi uyguladığını ve Çin'e yönelik 301. Madde kapsamındaki soruşturmalar, kurumsal yaptırımlar ve pazar erişim kısıtlamaları gibi bir dizi önlem başlattığını söyledi.

ABD'nin uyguladığı tek taraflı gümrük vergilerine tutarlı şekilde karşı çıktıklarını belirten He, Washington'a bu tür vergileri ve diğer kısıtlayıcı önlemleri tamamen kaldırma çağrısında bulundu.

He, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli adımları atacağını vurguladı.

He ayrıca, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere ABD'nin Çin ile aynı yönde hareket etmesi, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakata bağlı kalması ve işbirliği alanlarını genişletip sorunları azaltmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

ABD tarafı ise Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarının hem iki ülke hem de dünya için büyük önem taşıdığını ve küresel ekonomik büyümeyi, tedarik zinciri güvenliğini ve finansal dengeleri destekleyeceğini belirtti. ABD tarafı, tarafların anlaşmazlıkları azaltması, gerilimin tırmanmasından kaçınması ve sorunları istişareler yoluyla çözmesi gerektiğini ifade etti.

İki taraf, ikili ticaret ve yatırımı teşvik etmek üzere bir işbirliği mekanizması kurulmasına yönelik çalışma yürütme, mevcut Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasını etkin şekilde kullanmayı sürdürme, diyalog ve iletişimi güçlendirme, farklılıkları uygun şekilde yönetme, tatbiki işbirliğini genişletme ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerinin sürdürülebilir, istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etme konusunda anlaşmaya vardı.