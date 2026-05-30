Çin ve ABD\'li Gençler Arasındaki İlişki Güçleniyor

30.05.2026 13:33
Çin, ABD'li 50.000 gencin eğitim programıyla iki ülke arasındaki dostluğu artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, daha fazla sayıda Çinli ve ABD'li gencin iki ülke arasındaki dostluk bayrağını devralarak ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine yeni katkılarda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında Kasım 2023'te başlatılan ve 5 yıl içinde 50.000 ABD'li gencin değişim ve eğitim programları için Çin'e davet edilmesini öngören program kapsamında bugüne kadar 50.000'i aşkın ABD'li gencin Çin'e geldiğini belirterek, hedefe planlanan takvimin iki buçuk yıl öncesinde ulaşıldığını ifade etti.

Bu süreçte Çinli ve Amerikalı gençlerin birbirleriyle bağ kurduklarını, karşılıklı anlayışı derinleştirdiklerini ve güçlü dostluklar tesis ettiklerini dile getiren Mao, iki halk arasındaki dostane temaslarda yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

İki ülkeden daha fazla gencin birbirinden bir şeyler öğrenerek birlikte ilerlemesini beklediklerini söyleyen sözcü, gençlerin Pasifik Okyanusu üzerinde köprü kuran birer "dostluk elçisi" olarak hareket etmesini ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine yeni katkılarda bulunmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

