Çin ve ABD Paris\'te Ekonomi Görüşmeleri Yaptı

PARİS, 15 Mart (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularını görüşmek üzere pazar sabahı Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, iki ülke liderlerinin Busan'da yaptıkları görüşmede ve daha önceki tüm telefon görüşmelerinde vardıkları önemli mutabakatlar doğrultusunda, iki tarafın karşılıklı ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konular hakkında istişarelerde bulunacağını belirtmişti.

Çin heyetine Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng başkanlık ediyor.