Çin ve Azerbaycan Arasında Stratejik Görüşme

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BAKÜ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede öncelikli olarak Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selam ve iyi dileklerini Aliyev'e iletti.

Ding, Çin ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 32 yılda karşılıklı siyasi güvenin sürekli güçlendiğini ve ikili ilişkilerin giderek geliştiğini kaydetti.

Xi ve Aliyev'in Temmuz ayında Astana'da yaptıkları görüşmede Çin-Azerbaycan ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini ortaklaşa duyurduklarını hatırlatan Ding, her iki tarafın da iki ülke lideri tarafından varılan önemli uzlaşının hayata geçirilmesi, Çin-Azerbaycan ilişkilerinin sürekli olarak yeni seviyelere taşınması ve daha yüksek düzeyli gelişimi için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Ding, kendi kalkınma ve canlanma hedeflerine ulaşmak üzere siyasi rehberliği güçlendirmek ve kapsamlı işbirliğini derinleştirmek için Azerbaycan ile samimi karşılıklı güven ve fayda ruhu içinde çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne başarılı şekilde ev sahipliği yapan Azerbaycan'ı tebrik eden Ding, güzel bir gezegen inşa etme ve dünyanın sürdürülebilir şekilde kalkınmasını gerçekleştirme yönündeki uluslararası çabalara ortak katkı sağlamak üzere Azerbaycan'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde oynadığı önemli role değer verdiklerini belirten Ding, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasını teşvik etmek amacıyla Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin uygulanması konularında Azerbaycan'la çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ding'den Xi'ye en içten selamlarını iletmesini isteyen Aliyev ise, Azerbaycan ve Çin'in sık sık üst düzey temaslarda bulunan gerçek stratejik ortaklar olduğunu ve ikili işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğini ifade etti.

Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirten Aliyev, Xi'nin önerdiği önemli inisiyatifleri desteklediklerini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi konusunda Çin ile aktif şekilde işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aliyev, Azerbaycan'ın ikili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak için trans-Hazar uluslararası taşımacılık, ticaret, yatırım, sanayi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda Çin ile işbirliğini artırmak istediğini belirtti.

Aliyev, Çin ile uluslararası işbirliğini güçlendirmeye, çok taraflılığı desteklemeye, medeniyetler arası diyaloğu teşvik etmeye ve uluslararası toplumda adalet ve hakkaniyeti ilerletmeye istekli olduklarını ifade etti.