Çin ve BAE Stratejik İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin ve BAE Stratejik İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve BAE Stratejik İşbirliğini Güçlendiriyor
24.06.2026 18:52
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Wang Yi, Çin-BAE ilişkilerini geliştirerek kalıcı barış için işbirliği vurguladı.

YENİ DELHİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, salı günkü görüşmede Çin ve BAE'nin kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu söyledi.

Wang, güveni güçlendirmek, ortak çaba sarf etmek, üst düzey etkileşimleri sürdürmek, ikili işbirliğinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak, halklar arası ilişkileri teşvik etmek ve ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere BAE ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana Çin ve BAE'nin yakın iletişim içinde olduğunu kaydeden Wang, çatışmaların son dönemde diyaloğa yöneldiğini, ancak kalıcı barışın sağlanıp sağlanamayacağının tüm tarafların ortak çabalarına bağlı olduğunu ifade etti.

Wang, şu aşamada üç önceliğin gözetilmesi gerektiğini belirterek, ilk olarak ilgili tarafların kalıcı ve kapsamlı ateşkese bağlı kalması ve kısa süre önce imzalanan mutabakat zaptını etkin şekilde uygulaması gerektiğini söyledi. İkinci olarak bölgesel kalkınmanın "can damarı" olan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin en kısa sürede eski haline dönmesi ve kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgulayan Wang, üçüncü olarak ise bölge ülkelerinin Ortadoğu'da tekrarlanan krizlerden ders çıkarması, karşılıklı güveni yeniden tesis etmesi ve değişen koşullara uygun yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturması gerektiğini ifade etti.

Wang, BAE'nin bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın teşvik edilmesinde yapıcı rol oynamasına verdikleri desteği sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Şemsi ise uzun geçmişi olan BAE-Çin ilişkilerinin tarihsel ve stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Çin'i en önemli ortakları ve samimi dostları olarak gördüklerini kaydeden Şemsi, Çin ile üst düzey etkileşimleri güçlendirmeye, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye ve karşılıklı fayda temelinde kazan-kazan sonuçları elde etmeye istekli olduklarını vurguladı.

Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak oynadığı rolü takdir ettiklerini belirten Şemsi, Ortadoğu'daki çatışmanın siyasi yollarla çözümünün teşvik edilmesine yönelik katkılarından dolayı Çin'e teşekkür etti.

Şemsi, Çin ile koordinasyonu sürdürmeye, diplomatik kanallar aracılığıyla bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye ve uluslararası deniz taşımacılığının yanı sıra sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini korumaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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