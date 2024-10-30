Çin ve Finlandiya'dan İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya'nın Çin'in modernleşme sürecine aktif olarak katılmasını ve gelişmekte olan sektörlerde işbirliğini genişletmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Xi açıklamayı Salı günü resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşmesi sırasında yaptı.

Cumhurbaşkanı Xi, her iki ülkeyi yeşil dönüşüm, bilgi teknolojisi, dijital ekonomi, yapay zeka ve yeni enerji alanlarında işbirliğini genişletmeye ve yeni dönemde karşılıklı fayda sağlayan yeni bir işbirliği modeli inşa etmeye çağırdı.

Xi, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Batılı ülkelerden biri olan Finlandiya'nın, Çin ile hükümetler arası ticaret anlaşması imzalayan ilk Batılı ülke olduğunu da hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, "Dünya yüzyıldır görülmemiş hızlı değişimlerden geçerken ve insanlığın karşı karşıya olduğu risk ve zorluklar artarken, Çin ve Finlandiya arasındaki geleceğe dönük yeni tür bir işbirliği ortaklığı istisnai bir değere sahip olup el üstünde tutulmalı ve geliştirilmelidir" dedi.

Xi, Çin ile Finlandiya arasında çok önceleri başlayan tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlarının görüldüğünü ve büyük bir potansiyel ortaya koyduğunu söyledi.

Çin'in Finlandiya ile halklar arası etkileşimi daha fazla artırmaya istekli olduğunu ve Finlandiya'ya tek taraflı vizesiz politika uygulama kararı aldıklarını kaydeden Xi, daha çok Finlandiyalı dostun iş, turizm ve eğitim amacıyla Çin'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Hem Çin hem de Finlandiya'nın barıştan yana olduğunu, çok taraflılığı ve serbest ticareti savunduğunu belirten Xi, Finlandiya ile iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin korunması, küresel sürdürülebilir kalkınma, yapay zeka yönetimi gibi konularda iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Gelecek yılın Çin ve Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Finlandiya'dan Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmede aktif rol oynamayı sürdürmesini istedi.

Stubb ise göreve geldikten kısa bir süre sonra Çin'i ziyaret etmekten ve 14 yıl sonra Xi ile tekrar bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Son görüşmelerinden bu yana küresel konjonktürün büyük ölçüde değiştiğine işaret eden Stubb, bu süreçte Çin'in kayda değer başarılar elde ettiğini belirtti.

Finlandiya'nın tek Çin ilkesini desteklediğinin altını çizen Stubb, gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü Çin ile birlikte coşkuyla kutlamak istediklerini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, ekonomi ve ticaret, yeşil enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda tatbiki işbirliğini artırmak üzere Çin ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Stubb, Çin'in küresel zorlukları aşmak üzere önerdiği önemli inisiyatif ve kavramları takdir ettiklerini ve Çin ile çok taraflı etkileşim ve koordinasyonu ilerleteceklerini kaydetti.

AB ve Çin ekonomilerinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve "bağları koparmanın" ya da "yeni bir Soğuk Savaş'ın" hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını belirten Stubb, Finlandiya'nın AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı şekilde gelişiminde aktif rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

İki lider, Ukrayna krizi ve Filistin- İsrail çatışması konularında da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Xi, krizlerin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasında olumlu rol oynamaya devam etmek için Finlandiya da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki lider, görüşmelerin ardından eğitim, su kaynakları, çevre koruma, döngüsel ekonomi ve tarım ve gıda ürünleri gibi alanlarda ikili işbirliğine ilişkin çok sayıda belgenin imzalanmasına nezaret etti.

İki taraf ayrıca, Çin ve Finlandiya arasında 2025-2029 Geleceğe Dönük Yeni Tür İşbirliği Ortaklığının Geliştirilmesine İlişkin Ortak Eylem Planı'nı yayımladı.