Çin ve Finlandiya\'dan İşbirliği Vurgusu

HELSİNKİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Finlandiya arasındaki Ortak Eylem Planı'nın uygulanması, ticaret ve yatırımların genişletilmesi ile yeşil dönüşüm, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla açıklık ve kazan-kazan anlayışı doğrultusunda Finlandiya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeşil ve düşük karbonlu kalkınmanın teşvik edilmesinin Çin hükümetinin uzun süredir izlediği temel politikalardan biri olduğunu belirten Wang, Finlandiya'nın ise sürdürülebilir kalkınma ve inovasyon alanlarında önemli avantajlara sahip olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang pazar günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Wang, Finlandiya'nın Yeni Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Batılı ülkelerden biri ve Çin ile hükümetler arası ticaret anlaşması imzalayan ilk Batılı ülke olduğunu hatırlattı.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 76 yılda Çin-Finlandiya ilişkilerinin, Çin'in İskandinav ülkeleriyle yürüttüğü ikili ilişkiler arasında öncü konumunu koruduğunu belirten Wang, bunun farklı sosyal sistemlere ve kültürel arka planlara sahip ülkeler arasında eşitlik temelinde yürütülen ilişkilerin başarılı bir örneğini oluşturduğunu söyledi.

Çin ile Finlandiya arasında 2017 yılında kurulan geleceğe dönük yeni tip işbirliği ortaklığının, ikili ilişkilerin ileri görüşlü ve yenilikçi niteliğini açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Wang, uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin Çin'in Finlandiya ile karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ilişkilerini sürdürmeye ve iki ülkenin birbirinin güvenilir ortağı olmaya devam etmesine önem verdiğini vurguladı.

Wang ayrıca, Finlandiya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını takdir ettiklerini belirterek, karşılıklı güveni pekiştirmek ve ikili ilişkilerin siyasi temelini güçlendirmek amacıyla Finlandiya ile her düzeyde temasları artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan Wang, Avrupa tarafıyla karşılıklı saygı temelinde diyalog yürütmeye istekli olduklarını, ancak ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının tek taraflı baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Wang, Finlandiya'nın Çin ile Avrupa arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı biçimde gelişmesine katkı sağlayacak aktif bir rol üstlenmesini temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

Valtonen ise Finlandiya ile Çin'in uzun yıllara dayanan dostane ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Finlandiya'nın Yeni Çin'i tanıyan ilk Batılı ülkeler arasında yer aldığını ve tek Çin politikasına tutarlı şekilde bağlı kaldığını kaydeden Valtonen, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki tarafın her zaman birbirine saygı gösterdiğini ve birbirine güvendiğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in "berrak sular ve yemyeşil dağlar paha biçilmez değerlerdir" anlayışını son derece takdirle karşıladıklarını belirten Valtonen, zamana ayak uydurma ve karşılıklı fayda ilkesi doğrultusunda yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, ticaret ve yatırım, sağlık, dijital ekonomi ile iklim değişikliği gibi alanlarda Çin ile işbirliği potansiyelini daha da ortaya çıkarmaya istekli olduklarını ifade etti.

Çin'in küresel ölçekteki önemli sorunların ele alınmasında önemli bir ortak olduğunu kaydeden Valtonen, Birleşmiş Milletler'in de aralarında bulunduğu çok taraflı platformlarda Çin'le iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını ve Avrupa ile Çin arasında yapıcı diyalog kurulmasını ve bu diyalogdan kapsamlı sonuçlar elde edilmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

İki taraf, ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde de bulundu.