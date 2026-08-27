Çin ve Hindistan Sınır Görüşmelerinde 8 Maddede Mutabakat

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Hindistan arasındaki sınır meselesi konusunda iki ülkenin özel temsilcilerinin Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmelerin 25. turunda 8 maddede mutabakat sağlandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki sınır meselesinde Çin'in özel temsilcisi, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang Yi ile Hindistan'ın özel temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunarak toplantı sonunda 8 maddelik bir mutabakata vardı.

İki taraf, iki ülke liderlerinin sağladığı rehberliğe bağlı kalma, sınır bölgelerinde barış ve huzuru koruma ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimi için uygun bir ortam yaratma konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Taraflar; adil, makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak üzere, 2005 yılında imzalanan Çin-Hindistan Sınır Meselesinin Çözümünde Siyasi Parametreler ve Kılavuz İlkeler Hakkında Anlaşma ve özel temsilcilerin yürüttüğü görüşmelerde varılan mutabakat doğrultusunda müzakerelerin ilerletilmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Bu bağlamda Çin-Hindistan Sınır Konuları İstişare ve Koordinasyon Çalışma Mekanizması çerçevesinde faaliyet gösteren Sınır Belirleme Uzman Grubu, sınır belirleme konularına ilişkin, yine aynı mekanizma çerçevesinde faaliyet gösteren Sınır Yönetimi Çalışma Grubu ise sınır yönetimi konularına ilişkin görüşmeleri en kısa sürede önemli sonuçlar elde etme hedefiyle ilerletecek. Her iki grup da ilk olarak kendi görev tanımları üzerinde anlaşacak.

Fiili Kontrol Hattı boyunca çözüme kavuşturulmamış sorunların giderilmesi, yanlış anlama ve yanlış değerlendirmelerin önlenmesi amacıyla, sınırda ortaya çıkabilecek her türlü durum, İstişare ve Koordinasyon Çalışma Mekanizması, yerel komutanlar düzeyindeki toplantılar ve üzerinde mutabık kalınan diğer mekanizmalar da dahil olmak üzere mevcut diplomatik ve askeri kanallar yoluyla vakit geçirilmeksizin ele alınacak. Taraflar, sınır yönetiminin iyileştirilmesi için uygun bölgelerde Fiili Kontrol Hattı'nın daha iyi anlaşılmasını sağlamanın yollarını da ele aldı.

İki taraf, sınır yönetimi tedbirlerini iyileştirmek amacıyla, Genel Mekanizma/En Kıdemli Askeri Komutanlar Toplantısı'nın düzenlenmesine yönelik iki ek görüşme noktası üzerinde anlaşmaya varıldı. Benzer şekilde iki ülke arasındaki sınırın Doğu ve Orta Sektörleri'nde iki askeri iletişim hattı kurulacak.

Taraflar, sınır ötesi işbirliğinde kaydedilen ilerlemeleri de değerlendirdi. Hindistan, Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Dağı ve Manasarovar Gölü'ne resmi dini ziyaret amacıyla gelen Hintli grupların sayısını artırmak için Çin'in gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını belirtti. İki taraf, sınırda belirlenen üç ticaret noktasının yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taraflar, sınır bölgelerinde diyalog, barış, istişare ve işbirliğine dayalı bir ortam yaratmak amacıyla birlikte çalışmak üzere sınır ticareti, dini ziyaretler ve diğer alanlarda karşılıklı etkileşim ve işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Çin ile Hindistan arasındaki sınır aşan nehirlerde hidrolojik işbirliği için kurulan Uzmanlar Mekanizması'nın bir sonraki toplantısının eylül ayında düzenlenmesinin yanı sıra hidrolojik verilerin paylaşımı ve ilgili mutabakat zabıtlarının yenilenmesi gibi konularda iletişimi sürdürme konusunda anlaştı.

İki taraf ayrıca sınır meselesine ilişkin özel temsilci görüşmelerinin 26. turunun 2027 yılında Hindistan'da düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.