Çin ve Kırgızistan'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Kırgızistan'dan İşbirliği Vurgusu

Çin ve Kırgızistan\'dan İşbirliği Vurgusu
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Wang Yi, Kırgız mevkidaşıyla ekonomik ve teknoloji işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

ÇOLPON-ATA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Wang görüşmede, ticaret ve ekonomik işbirliğine yönelik orta ve uzun vadeli programın hayata geçirilmesi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşasının ilerletilmesi, sınır ötesi limanların inşa ve modernizasyonunun hızlandırılması, tarım, enerji ve maden kaynakları gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi ve yapay zeka ile dijital ekonomi dahil olmak üzere işbirliğinde yeni itici güçlerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Çinli saygın ve yetkin işletmeleri Kırgızistan'da yatırım yapmaya ve iş kurmaya teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyleyen Wang, Kırgızistan'ın iş ortamını iyileştirmeyi ve Çinli işletmelerin, kurumların ve personelin yasal hak ve çıkarlarını korumayı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Kırgızistan'ın Taiwan, Xinjiang ve insan haklarıyla ilgili meselelerde Çin'in meşru tutumuna verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirten Wang, kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesi, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruması konusunda Kırgızistan'ı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Wang ayrıca, herhangi bir dış gücün Kırgızistan'ın iç işlerine müdahalesine karşı çıkacaklarını kaydetti.

Kırgızistan'ın Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü ile Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'ne katılımını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Wang, yüksek oy çokluğuyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi nedeniyle Kırgızistan'ı tebrik etti.

Wang, Kırgızistan'ın uluslararası meselelerde daha büyük rol üstlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, uluslararası koordinasyonu güçlendirmek, gerçek çok taraflılığı hayata geçirmek ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kulubayev ise Kırgızistan ve Çin'in eşitlik, karşılıklı güven, karşılıklı saygı ve güvenilirliğe sahip yakın ortaklar olduğunu söyledi. Kulubayev, iki liderin yüksek düzeyde karşılıklı güven tesis ederek ikili ilişkileri tarihin en iyi dönemine taşıdığını ifade etti.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in temel çıkarlarını korumasını kararlılıkla desteklediklerini belirten Kulubayev, ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e teşekkür etti. Kulubayev, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde nitelikli işbirliğini sürdürmek, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun inşasını hızlandırmak, ticaret, yatırım, finans ve enerji alanlarında işbirliğini derinleştirmek için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Kulubayev ayrıca, Çinli işletmelerin Kırgızistan'da yatırım yapıp faaliyet göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını ve elverişli bir iş ortamı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Kulubayev, Kırgızistan'ın dönem başkanlığına ve başarılı bir Bişkek Zirvesi'nin ortaklaşa düzenlenmesine Çin'in vereceği desteğin sürmesini beklediklerini ifade etti. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ayrıca, Birleşmiş Milletler ve Çin-Orta Asya Mekanizması dahil çok taraflı platformlarda Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, BM otoritesini ortaklaşa savunmaya ve çok taraflılığı korumaya hazır olduklarını belirtti.

Görüşmelerin ardından, Kırgız hükümetini temsilen Kulubayev, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün Kurulmasına Dair Sözleşme'yi imzaladı.

İki dışişleri bakanı ayrıca Çin'in Oş Başkonsolosluğu'nun yeniden açılış törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kırgızistan, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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