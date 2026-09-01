Çin ve Kırgızistan Ortak Bildiri İmzaladı: Yerel Para Birimleri ve Demiryolu Projesi Öne Çıktı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in devlet ziyareti sırasında Çin ile Kırgızistan arasında imzalanan ortak bildiriye göre taraflar, ikili ilişkilerin tarihin en iyi döneminde olduğu konusunda mutabık kaldı. Bildiride finans sektöründe işbirliği, Kırgız bankalarının Çin'in Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sistemi'ne katılımı ve yerel para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Ayrıca Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin zamanında hayata geçirilmesi ve Kırgız tarım ürünlerinin Çin pazarına erişiminin genişletilmesi taahhüt edildi; Kırgızistan tek Çin ilkesine bağlılığını yineledi.
BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Kırgızistan, ikili ilişkilerin an itibarıyla tarihin en iyi döneminde olduğu konusunda mutabık olduklarını belirterek, çeşitli alanlarda işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kırgızistan'a gerçekleştirdiği devlet ziyareti çerçevesinde pazartesi günü imzalanan ortak bildiriye göre taraflar, stratejik işbirliği projelerinin güvenli şekilde hayata geçirilmesini sağlamak üzere aktif çaba gösterme konusunda anlaştı.
İki taraf ayrıca finans sektöründe işbirliğini aktif şekilde teşvik etme, uygun şartları taşıyan Kırgız bankalarının Çin'in Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sistemi'ne katılımını destekleme ve ikili ticaret ile yatırım ödemelerinde yerel para birimlerinin kullanımını yaygınlaştırma kararı aldı.
Bildiriye göre Çin, yüksek kaliteli Kırgız tarım ürünlerinin pazar erişimini genişletecek.
Taraflar, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu projesinin sorunsuz şekilde ve zamanında hayata geçirilmesini sağlayacak.
Belgede Çin'in, Kırgızistan'ın Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne katılımını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.
İki taraf da tek taraflılık ve korumacılığın her türlüsüne karşı olduklarını dile getirerek, gerçek çok taraflılığın uygulanması çağrısında bulundu.
Bildiride Kırgızistan, tek Çin ilkesine bağlılığını yinelerken, "Taiwan'ın bağımsızlığının" tüm biçimlerine karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.
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