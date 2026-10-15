Çin ve Kuzey Kore, Yalu Nehri\'ndeki yeni köprüyü ortak törenle ulaşıma açtı

Çin ve Kuzey Kore, Yalu Nehri'ndeki yeni köprüyü ortak törenle ulaşıma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin ve Kuzey Kore, Yalu Nehri üzerindeki yeni köprüyü perşembe günü düzenlenen ortak törenle trafiğe açtı. Eğik askılı köprü, Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dandong ile Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletine bağlı Sinuiju arasındaki sınır ötesi ulaşımı sağlıyor.
DANDONG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin ile Kuzey Kore arasındaki Yalu Nehri üzerine inşa edilen yeni köprü, perşembe günü düzenlenen ortak törenle resmen trafiğe açıldı.
Yalu Nehri üzerindeki eğik askılı köprü, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dandong kenti ile Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletine bağlı Sinuiju kenti arasında sınır ötesi ulaşım bağlantısı sağlıyor.
Kaynak: Xinhua
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