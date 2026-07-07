Çin ve Norveç\'ten İşbirliği Vurgusu

OSLO, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Norveç'in işbirliğini derinleştirmesi ve dünya barışı ve kalkınmasına ortaklaşa katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Norveç'in başkenti Oslo'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Norveç'in Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Batılı ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Wang, Çin-Norveç ilişkilerinin yıllar boyunca istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini koruyarak iki halka önemli faydalar sağladığını ifade etti.

Wang, iki tarafın son yıllardaki ortak çabaları sayesinde iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin sürekli derinleştiğini, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin ise daha derin ve somut hale gelerek daha çevreci ve yenilikçi alanlara yayıldığını belirtti.

Çin ile Norveç arasındaki Yeşil Dönüşüm Diyaloğu'nun yeni dönemde ikili işbirliği için önemli bir platform haline geldiğini kaydeden Wang, uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin Çin ve Norveç'in kararlı işbirliği ortakları olmayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, Norveç Kraliyet Ailesi, hükümet, parlamento ve siyasi partiler de dahil olmak üzere her düzeyde ve çeşitli alanlarda etkileşimleri güçlendirmek, ikili ilişkilerin siyasi temelini korumak, ticaret ve yeşil ekonomi gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkilerin içeriğini sürekli zenginleştirmek üzere Norveç ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang, iki tarafın ikili ticareti daha üst seviyelere taşıması, Çin-Norveç Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir an önce imzalaması, temiz enerji, elektrikli araçlar, yeşil deniz taşımacılığı ve döngüsel ekonomi alanlarında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmeyi sürdürmesi ve Yeşil Dönüşüm Diyaloğu'nun etkin şekilde uygulanmasını sağlayarak ülkeler arası işbirliğine örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın an itibarıyla giderek artan bir kaos içinde olduğunu kaydeden Wang, Norveç'in bölgesel ve uluslararası sorunlarla ilgili arabuluculuk süreçlerine katıldığını hatırlattı.

Wang, dünya barışı, istikrarı, refahı ve kalkınmasına katkıda bulunmak üzere Çin ve Norveç'in somut adımlarla çok taraflılığı savunmak, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü teşvik etmek, küresel yönetişim alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sisteminin inşasını ilerletmek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Eide ise Norveç ile Çin arasındaki yapıcı ortaklığın güçlü gelişme ivmesini koruduğunu söyledi. Norveç'in tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduğunu belirten Eide, Çin ile üst düzey temasları ve her düzeyde diyaloğu güçlendirmeye, ticaret, yeşil ekonomi, çevre koruma ve denizcilik gibi alanlarda tatbiki işbirliğini daha da ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Eide, her zaman serbest ticareti desteklediklerini ve ekonomik meselelerin aşırı şekilde güvenlik konusu haline getirilmesine karşı çıktıklarını ifade etti. Günümüz dünyasının değişim ve çalkantılardan geçtiğine dikkat çeken Eide, uluslararası toplumun rasyonel işbirliğini güçlendirmeye, uluslararası kurallara uymaya ve çok taraflılığı savunmaya acilen ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Norveç ve Çin'in birçok uluslararası ve bölgesel sorun karşısında benzer tutum sergilediğini kaydeden Eide, Çin'in uluslararası meselelerde oynadığı önemli role değer verdiklerini ve Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü korumak, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları güvence altına almak, iklim değişikliği gibi küresel sorunları aktif olarak ele almak ve insanlığın ortak yuvası olan yegane gezegeni birlikte korumak üzere Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki taraf ayrıca Ukrayna krizi, Ortadoğu'daki durum ve diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.