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Çin ve Özbekistan İlişkilerini Güçlendiriyor

Çin ve Özbekistan İlişkilerini Güçlendiriyor
17.07.2025 12:31
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Özbekistan ile işbirliğini artırmak için stratejik planlar yaptıklarını belirtti.

TİANJİN, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkenin kuzeyindeki Tianjin'de Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede iki ülke liderlerinin 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'nde içten ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Çin-Özbekistan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik stratejik planlar yaptıklarını hatırlattı.

Wang, iki ülke liderleri arasında varılan uzlaşıyı tam olarak uygulamak, üst düzey görüşmelerin yeni aşamasına iyi hazırlanmak ve ikili ilişkilerin gelişimini bir üst kalite ve seviyeye çıkarmak üzere Özbekistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Özbekistan'ın güven telkin eden ve güvenilir bir ortağı olduklarını ve Özbekistan'a komşuluk diplomasisinde her zaman öncelik verdiklerini vurgulayan Wang, ulusal bağımsızlık, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruması konusunda Özbekistan'ı desteklediklerini ifade etti.

Wang, iki tarafın kilit önemdeki alanlarda işbirliğini hızlandırması, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu'nun en kısa sürede faaliyete geçmesini teşvik etmesi ve ikili işbirliğinde daha fazla başarı elde etmesi gerektiğini belirtti.

Wang, Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nin tam anlamıyla başarılı olmasını sağlamak ve örgütün gelişimine daha güçlü ivme getirmek üzere Özbekistan ve örgütün diğer üyeleriyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Saidov ise Çin'in kalkınmasında elde ettiği tarihi başarılara duyduğu derin hayranlığı dile getirerek, Çin'in kalkınma deneyiminden yaralanmak istediğini söyledi.

İki ülke devlet başkanlarının yeni dönemde ikili ilişkileri her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltmesiyle çeşitli alanlarda verimli tatbiki işbirliği yürütüldüğünü belirtti.

Çin ile lojistik, madenler, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve çölleşme kontrolü gibi alanlarda işbirliğini artırmaya istekli olduklarını kaydeden Saidov, bölgesel ve uluslararası konularda Çin ile yakın iletişim ve koordinasyon içinde olmaya, iki tarafın ortak çıkarlarını korumaya ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımaya hazır olduklarını vurguladı.

Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin son toplantısında olumlu sonuçlar elde edildiğini belirten Saidov, Tianjin Zirvesi'ne başarılı şekilde ev sahipliği yapması konusunda Çin'e her zaman olduğu gibi tam destek ve yardımda bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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