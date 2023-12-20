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Çin ve Rusya, ekonomik işbirliğini geliştirmek için anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Çin ve Rusya, ekonomik işbirliğini geliştirmek için anlaşmaya vardı

Çin ve Rusya, Pekin'de yapılan 28. Çin-Rusya Hükümet Başkanları Toplantısı'nda ekonomik ilişkiler ve enerji alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. İki ülke liderleri, ikili ticareti genişletme, enerji güvenliğini sağlama, insani etkileşimleri artırma ve sanayi güvenliğini koruma konularında uzlaştı. Toplantının ardından gümrük kontrolü, karantina ve piyasa düzenlemesi gibi alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Çin ve Rusya, ekonomik işbirliğini geliştirmek için anlaşmaya vardı
20.12.2023 - 07:05,
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Çin ve Rusya, Pekin'de yapılan 28. Çin-Rusya Hükümet Başkanları Toplantısı'nda ekonomik ilişkiler ve enerji alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 28. Çin-Rusya Hükümet Başkanları Toplantısı, Çin Başbakanı Li Çiang ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in eş başkanlığında yapıldı.

Görüşmede taraflar, "ikili ticareti ve tarımda işbirliğini genişletme, yatırımlar için diğer ülke şirketlerine daha iyi iş ortamı sağlama, enerji güvenliği birlikte sağlama, bağlantılılığı güçlendirme, insani etkileşimleri ve yerel işbirliğini artırma, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliği ve istikrarını koruma" konularında uzlaştı.

Başbakan Li, Çin ile Rusya arasında ilişkilerin, iki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmesiyle üst düzeyde ilerlediği, karşılıklı siyasi güvenin, pratik işbirliğinin ve uluslararası koordinasyonun arttığı, büyük ülkeler arası ilişkiler için "model" haline geldiğini vurguladı.

Çin-Rusya ilişkilerinin, "yeni ve daha büyük gelişme" doğrultusuna girmesini desteklediklerini ifade eden Li, "dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji" sağlamasını umduklarını dile getirdi.

Rusya Başbakanı Mişustin de, iki ülke liderlerinin vardıkları mutabakat doğrultusunda ülkesinin Çin ile ekonomi, ticaret, enerji ve yatırım alanlarında işbirliğini geliştirmeyi, Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalarda iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeyi istediğini belirtti.

Toplantının ardından iki ülke arasında gümrük kontrolü, karantina, piyasa düzenlemesi ve diğer alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Kaynak: AA
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