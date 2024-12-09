İzmir'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı E.B. tarafından öldürülen 29 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.
Yakınları tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığında alınan Eda Kuş'un cenazesi, Buca'daki Darul Kuran Camisi'ne getirildi.
Aile fertleri taziyeleri kabul etti.
Kuş'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Menderes'teki Yeniköy Mezarlığına defnedildi.
Olay
İzmir'de 7 Aralık'ta, otomobiliyle Gültepe Polis Merkezine giden E.B, araçta kız arkadaşı Eda Kuş'un cesedinin bulunduğunu ihbar etmişti. Polis, kadının araçta silahla vurulduğunu tespit etmiş, tutuklanan şüpheli E.B. ifadesinde, aralarındaki tartışma sonrası tabancanın kazara ateş aldığını öne sürmüştü.
Son Dakika › Güncel › Cinayete Kurban Giden Eda Kuş Toprağa Verildi - Son Dakika
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