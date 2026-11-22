Cinayetin ardından intihar eden şüpheli ve eşinin cenazeleri morgdan alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazipaşa'da eşini öldüren şüpheli, cinayetin ardından intihar etti. İki kişinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından oğulları tarafından alınırken, yarın Bakılar Mahallesi'nde defnedilecekleri öğrenildi.
CENAZELERİ MORGDAN ALINDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşi Hasan Ergün tarafından öldürülen Fatma Ergün ile cinayetin ardından intihar eden şüphelinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası oğulları tarafından alındı. Cenazelerin, Gazipaşa'nın Bakılar Mahallesi'nde yarın defnedileceği öğrenildi.
Arda KIR/ANTALYA,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?