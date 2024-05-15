Çine'de Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Çine'de Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Çine\'de Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Çine Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Enver Salih Dinçer Sosyal Tesisleri'nde ilçedeki engelli bireyler için özel bir gece düzenlendi.

15.05.2024 12:15  Güncelleme: 12:28
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(AYDIN) - Çine Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Enver Salih Dinçer Sosyal Tesisleri'nde ilçedeki engelli bireyler için özel bir gece düzenlendi. Etkinlikte, askerlik çağındaki engelli bireylere temsili asker kınası yakıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Çine Belediyesi, engelli bireylerin topluma etkin katılımını sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla ortaklaşa bir program hazırladı.

Enver Salih Dinçer Sosyal Tesisleri'nde ilçedeki engelli bireyler için düzenlenen özel geceye, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar ve partililer katıldı.

Askerlik çağındaki engelli bireylere temsili asker kınasının yakıldığı etkinlikte, Başkan Kıvrak da katılımcılarla zeybek oynadı. Türk bayrakları ve 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde coşkulu bir gecenin yaşadığı programda konuşan Kıvrak, şunları söyledi:

"İlçemizde böyle anlamlı bir gece düzenlenmesine sağladığı katkılar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin toplum içindeki varlığını ve katılımını güçlendirmek, onların seslerini duyurmak, aynı zamanda hep birlikte eğlenceli bir gece geçirmek için bir aradayız. Çine'mizin zenginliğine zenginlik katan engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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