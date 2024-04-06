Çini ustası İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi Lale Müzesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çini ustası İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi Lale Müzesi'nde

Çini ustası İsmail Yiğit\'in \'Lalenin Çini ile Dansı\' sergisi Lale Müzesi\'nde

İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi, Lale Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergide, lale desenli eserlerin yanı sıra sanatçının 41 yıl boyunca yaptığı çini duvar süslemelerinin örnekleri de sergileniyor. Sergi, Türkiye ve Japonya'nın milli sembolleri lale ve sakura çiçeklerine dair bir koleksiyonu da içeriyor. İsmail Yiğit, sergideki eserlerinde 16. ve 17. yüzyıldaki çinilerin izlerini taşıyor.

06.04.2024 21:53  Güncelleme: 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çini ustası İsmail Yiğit'in "Lalenin Çini ile Dansı" sergisi, Lale Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Sergide, lale desenli eserlerin yanı sıra sanatçı tarafından 41 yıl boyunca yapılan ve villalarda, camilerde, mabetlerde, hamamlarda yer alan çini duvar süslemelerinin örnekleri de beğeniye sunuluyor.

Sanatçı Yiğit, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, lalenin İslam düşüncesi ve sanatındaki önemine işaret ederek, "Lale, İslam fikriyatında tevhidi, Allah'ın birliğini temsil eder. Tek soğanlı olmasından şekline kadar lale ile ilgili önemli bir külliyat bulunmaktadır. Dolayısıyla lale hem dini hem de milli bir değerimizdir. Ben de bu sergimde çini sanatı birikimimle laleyi harmanlayan ürünlerime yer vermeye çalıştım." dedi.

"Odağıma 16. ve 17. yüzyıldaki çinileri aldım"

İlk kişisel sergisini 1994 yılında açtığını ve 2000'li yıllara kadar İznik çinilerinin replikasını yaptığını anlatan sanatçı, şunları kaydetti:

"Bu, bir usta-çırak ilişkisi. Sabrın burada çok büyük bir yeri var. Hocalarım bana, belli bir döneme kadar sadece replika yapabileceğimi söylediler. Ben de onları dinledim. Daha sonra bana, 'Artık kendi yorumlarını eserlerinde verebilirsin.' dediler. Ben de kendi üslubumu geliştirmeye başladım. Çamurumu değiştirdim, boyalarımı kendim üretmeye başladım. Ama bütün bunları yaparken odağıma 16. ve 17. yüzyıldaki çinileri aldım. Bu yüzden eserlerimde hep o dönem izleri vardır."

Türkiye ve Japonya'nın milli sembolleri lale ve sakura çiçeklerine dair bir koleksiyonun da yer aldığı sergi, 15 Mayıs'a kadar açık olacak.

İsmail Yiğit hakkında

"Geleneksel Türk çinileri" üzerine eserler veren İsmail Yiğit, 1963 yılında Kütahya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu.

16. yüzyıl seramiği ve çinisi üzerine çeşitli koleksiyonlarla ilgili çalışmalarda yer alan sanatçı, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirlerde bulunan cami, türbe ve külliyelerdeki çiniler üzerine de araştırmalar yaptı.

Yiğit, 1990 yılında kurduğu "Marmara Çini" atölyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitimler verdi. Yurt içi ve dışında pek çok sergi düzenledi, çok sayıda çini restorasyonu projesinde yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Japonya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çini ustası İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi Lale Müzesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:53 Beşiktaş’taki yangından yeni detaylar Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler Beşiktaş'taki yangından yeni detaylar! Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler
16:56 DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
17:12 Almanya’da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi Almanya'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 22:58:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çini ustası İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi Lale Müzesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement