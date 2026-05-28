Çinli Genç Turistler Türkiye'yi Yeniden Keşfediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çinli Genç Turistler Türkiye'yi Yeniden Keşfediyor

Çinli Genç Turistler Türkiye\'yi Yeniden Keşfediyor
28.05.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli genç turistler, Türkiye'de deneyim odaklı seyahat anlayışını benimsiyor, yerel kültürü önemsiyor.

İSTANBUL, 28 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye'ye yönelik Çinli genç turist profili, klasik turistik rotalardan deneyim odaklı seyahat anlayışına doğru dönüşüm geçiriyor. Yeni bir araştırmaya göre, genç Çinli gezginler artık yalnızca ünlü destinasyonları ziyaret etmeyi değil, şehirlerin gündelik yaşamını deneyimlemeyi ve yerel kültürle bağ kurmayı da önemsiyor.

Çin'in önde gelen kurumlarından Harbin Institute of Technology tarafından yapılan araştırma, 2024 ile Mart 2026 arasında Çinli turistlerin "Xiaohongshu" platformunda paylaştığı yaklaşık 6.000 seyahat notunu inceleyerek Türkiye algısındaki değişimi ortaya koydu.

Profesör Huang Furong liderliğindeki ekip tarafından yürütülen çalışma, Türkiye'nin yalnızca tarihi bir destinasyon olmaktan çıkıp mezuniyet gezileri, balayılar, düğün fotoğraf çekimleri ve aile seyahatleri gibi özel anlarla özdeşleşen duygusal bir rota haline geldiğini gösterdi.

Araştırma, sosyal medya çağında görsel deneyim ve duygusal paylaşımın genç turistlerin tercihlerini belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığını ortaya koyarken, "romantizm", "rahatlama" ve "iyileştirici deneyim" kavramlarının seyahat kararlarında öne çıktığını da ortaya koydu.

Katılımcıların Kapadokya'da gün doğumunda balonları izlemek veya İstanbul sokaklarında gündelik yaşamın ritmine karışmak gibi deneyimleri "masalsı" ve "iyileştirici" olarak tanımladığı aktarıldı. Paylaşımlarda sıkça kullanılan "filtreye bile gerek yok" ifadesi ise Türkiye'nin doğal atmosferine yönelik beğeniyi yansıttı.

Araştırma ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki turizm ve beşeri etkileşimin son yıllarda güçlendiğine işaret ediyor. Antik İpek Yolu'nun iki önemli noktası olan iki ülke, "Kuşak ve Yol" inisiyatifi çerçevesinde ekonomik, kültürel ve turistik ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.

2018'de düzenlenen "Türkiye Turizm Yılı" etkinliklerinin Türkiye'nin Çinli turistler arasındaki bilinirliğini artırdığı belirtilirken, 2026'da diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümünün iki ülke arasındaki turizm ve kültürel etkileşime yeni bir ivme kazandırmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Türkiye'nin Çin pazarına yönelik yaklaşımının tek bir destinasyon veya tek tip bir deneyimle sınırlı olmadığını belirtti.

Xinhua'ya verdiği röportajda Türkiye'nin Çinli gezginlere yalnızca klasik sahil tatilleri değil, çok katmanlı bir keşif imkanı sunduğunu ifade eden Türkseven, Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz-güneş-kum deneyiminin yanı sıra antik kentler, kültür rotaları, otantik köyler ve yerel mutfak kültürünün de öne çıktığını söyledi.

İstanbul'un tarihi dokusu, müzeleri ve modern yaşamla iç içe geçmiş yapısına dikkat çeken Türkseven, Topkapı Sarayı'ndaki 18. yüzyıla ait Çin porselenleri koleksiyonunun iki ülke arasındaki tarihi bağların önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkseven ayrıca, "Tarihi 12.000 yıl öncesine uzanan Şanlıurfa'daki Taş Tepeler'den Adıyaman'daki Nemrut'a ülkemizin dört bir yanına yayılan pek çok UNESCO Miras alanlarımız ve yemyeşil yaylaları, köyleri ve geleneksel kültürüyle National Geographic tarafından 2026 yılında dünyanın keşfedilmesi gereken 25 destinasyon arasında gösterilen Karadeniz bölgemiz gibi farklı destinasyonlarımız da Çinli ziyaretçilere otantik ve derinlikli deneyimler sunuyor" diye konuştu.

Gastronominin de önemli çekim unsurlarından biri olduğunu ifade eden Türkseven, geleneksel Türk kahvaltısının yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda sosyal paylaşım kültürü olduğunu ifade etti. Sokak lezzetlerinden Michelin yıldızlı restoranlara uzanan geniş yelpazenin Türkiye'yi güçlü bir gastronomi rotasına dönüştürdüğünü belirten Türkseven, farklı soslar ve şifa odaklı içeceklerle zenginleşen mutfak kültürünün Çinli ziyaretçilere özgün bir deneyim sunduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında 410.000 Çinli ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye, 2025 yılında bu ivmeyi sürdürerek Çinli turist sayısını 425.348'e yükseltti.

Kaynak: Xinhua

Türkiye, Ekonomi, Turizm, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Genç Turistler Türkiye'yi Yeniden Keşfediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
’Türkiye’nin en sıcak yeri’ bayramın ilk gününde 46 derece 'Türkiye'nin en sıcak yeri' bayramın ilk gününde 46 derece
Kocaeli’de kötü kokuların geldiği evden cansız beden çıktı Kocaeli'de kötü kokuların geldiği evden cansız beden çıktı
Bild gazetesi, “CDU’da Başbakan Merz’in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu“ iddia etti Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti

13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
11:00
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 14:27:17. #7.12#
SON DAKİKA: Çinli Genç Turistler Türkiye'yi Yeniden Keşfediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.