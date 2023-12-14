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Çinli şirketler Sırbistan'da otoyol inşasına başladı - Son Dakika
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Çinli şirketler Sırbistan'da otoyol inşasına başladı

Çinli şirketler, Sırbistan'da Backi Breg-Srpska Crnja otoyolunun inşasına resmen başladı. Otoyolun bölgesel bağlanabilirliği geliştirmesi ve ekonomik büyümeyi artırması bekleniyor. Temel atma törenine ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vucevic, İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming ve diğer yetkililer katıldı.

Çinli şirketler Sırbistan\'da otoyol inşasına başladı
14.12.2023 - 11:31,
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BACKİ BREG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çinli şirketler Çarşamba günü Sırbistan'da Backi Breg-Srpska Crnja otoyolunun inşasına resmen başladı. 186 kilometrelik güzergahın bölgesel bağlanabilirliği geliştirmesi ve ekonomik büyümeyi artırması bekleniyor.

Sırbistan'ın kuzeybatısındaki Backi Breg köyünde düzenlenen temel atma törenine ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vucevic; İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Vesic, otoyolun bölgedeki vatandaşların yaşamları üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulayarak, otoyolun yatırımları kolaylaştıracağını, istihdam yaratacağını ve yaşam standartlarını iyileştireceğini söyledi.

Çin Büyükelçisi Li Ming ise iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin bir sembolü olarak gördüğü altyapı projesinde Çin ve Sırbistan'ın yaptığı işbirliğinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Li, "Çin, Sırbistan'ın altyapısını inşa etmek üzere bu ülkeyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyor. Bugünkü etkinlik, Çin ve Sırbistan arasındaki dostluğun bir sembolü" dedi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Sırbistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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