Cinsel saldırı suçlusu kaçarken yakalandı

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İzmir'de polis ekiplerinden kaçan bir araç sürücüsünün, park halindeki motosikletleri ezerek kaçmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. O sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Küçükpark'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis, Buca ilçesinde, şüphe üzerine hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü Y.Ö. polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında Buca ilçesinde başlayan takip, Bornova ilçesine kadar devam etti. Y.Ö., hafif ticari aracıyla ters yöne girerek, kaçışını sürdürdü. Y.Ö., park halindeki araçlara çarpması üzerine polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Y.Ö.'nün yapılan GBT kontrolünde, 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Y.Ö.'nün hafif ticari aracıyla ters yöne girip, ilerlediği ve bir süre sonra park halindeki araçlara çarpması ise güvenlik kamerasına yansıdı.