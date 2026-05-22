Çıralı Sahili'nde İlk Deniz Kaplumbağası Yuva Tespiti
Çıralı Sahili'nde İlk Deniz Kaplumbağası Yuva Tespiti

22.05.2026 09:37
Kemer'deki Çıralı Sahili'nde sezonun ilk deniz kaplumbağası yuvaları tespit edildi ve koruma altına alındı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili'nde, sezonun ilk deniz kaplumbağası yuvaları tespit edildi. Geçen yıl 124 yuvadan yaklaşık 3 bin 500 yavrunun denizle buluşturulduğu sahilde, bu sezonun ilk 4 yuvası kafesle korumaya alındı. 21.00- 06.00 saatleri arasında sahilde gezmenin, ateş yakmanın, ses ve gürültü yapmanın yasak olduğu dönem de başladı.

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından Kemer'e bağlı Çıralı Sahili'nde, ilk yuvalar tespit edildi. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokol ile başlatılan deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmaları kapsamında tespit edilen ilk 4 yuva, kafesle korumaya alındı. İlk yuvaların kafeslemesine, Kaymakam Ahmet Solmaz da katıldı. Gönüllülerle ilk yuvaların numaralarını veren Kaymakam Solmaz, çalışmaları için kooperatife ve gönüllülere teşekkür etti. İlk yuvanın tespitiyle DKMP genelgesi doğrultusunda son yavru denizle buluşana kadar 21.00- 06.00 saatleri arasında Çıralı sahiline araç ve insan girişinin, ateş yakmanın, ses ve gürültü yapmanın tamamen yasak olduğu dönem de başlamış oldu.

'SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRECEĞİZ'

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Nesli tükenmekte olan caretta carettaların, her yıl olduğu gibi yuva yapmak için tercih ettikleri önemli bir noktadayız. Her yıl nisan sonu, mayıs ortası itibarıyla doğdukları, yumurtadan çıktıkları bölgede kendi yumurtlama dönemlerinde tekrardan o bölgeye gelip yumurtalarını bırakıyorlar. Biz de bugün işaretlemesini gerçekleştirdik. Geçen yıl 124 yuvamızdan yaklaşık 3 bin 500 yavrumuzu denize uğurlamıştık. İnşallah bu yıl da aynı sayılara ulaşarak, nesli tükenmekte olan bu canlılar için gerekli koruma alanlarını oluşturarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret edeceğiz" dedi.

'ŞU ANDAN İTİBAREN YASAKLARIMIZ BAŞLADI'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya ise "DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokole istinaden kooperatif olarak deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. 2026 yılı ekibimizi hazırladık. Artık saat 21.00'den saat 06.00'ya kadar sahilde gezmek, ateş yakmak, ses ve gürültü yasaklandı. Şu anda gönüllülerimizin planlamasını yaptık. Üniversiteden biyolog öğrencilerimiz ay ay bizlere katılacak ve çalışan yerel arkadaşlarımızla beraber 10'a yakın arkadaşımız sahilde olacak. Çıralı'daki işletmelerimizin büyük desteğiyle koruma, izleme çalışmalarını yürüteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

