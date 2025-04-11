Cittaslow Fikir Maratonu Döşemealtı'nda Sona Erdi

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cittaslow Metropol Ağı kapsamında pilot mahalle olarak belirlediği Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi için düzenlenen Cittaslow Fikir Maratonu sona erdi. Etkinlikte katılımcılar, sürdürülebilir şehirler ve yerel ekonomiler, afet yönetimi ve dayanıklı kentler, yeşil alanlar ve biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, turizm ve girişimcilik gibi konularda projeler geliştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Habitat Derneği iş birliğiyle HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen Cittaslow Fikir Maratonuna Döşemealtı ilçesinde yer alan liselerden toplam 11 takım katıldı. Fikir Maratonu kapsamında 5'er kişilik gruplar halinde çalışan katılımcılar, sürdürülebilir şehirler ve yerel ekonomiler, afet yönetimi ve dayanıklı kentler, yeşil alanlar ve biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, turizm ve girişimcilik gibi konularda projeler geliştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek, ANSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan, ANSİAD Girişimcilik Çalışma Masası Başkanı Işık Yargın, ANSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Alp ve Habitat Derneği Sürdürülebilirlik Direktörü Nilay Abınık da fikir maratonuna katılarak gençlere destek verdi.

Gençler jüri karşısında sunum yaptı

Gençleri girişimcilik konusunda farkındalık kazanmaya, fikir üretmeye ve yaşam alanlarına yönelik projeler geliştirmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte gençler, alanlarında uzman iş insanlarıyla bir araya gelerek deneyim kazanma fırsatı buldu. Fikir Maratonu kapsamında katılımcılara girişimcilik, sunum hazırlama ve fikir üretme konularında kısa eğitimler verildi. ANSİAD ile "Bi Düşünsen Bulursun" Fikir Maratonları kapsamında bu kez Cittaslow ağına yönelik düzenlenen maraton kapsamında verilen eğitimlerin ardından projelerini geliştiren gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Habitat Derneği yöneticilerinden oluşan jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Yarışma sonunda Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencileri "OliStone" projesiyle birinci, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi "Enerji Parkı" projesiyle ikinci, yine Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencileri "Sakin Bi Mola" projesiyle üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek ve ANSİAD Yöneticileri ve Habitat Derneği yöneticileri tarafından takdim edildi. Gençlerin geliştirdiği yaratıcı fikirlerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ve proje sürdürülebilirliği doğrultusunda hayata geçirilmesi hedefleniyor.