5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi
5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi

5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi
14.03.2026 08:49  Güncelleme: 09:22
5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesiyle sahile inen ve burada oyun oynayan 5 yaşındaki Süleyman A. çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi kazanın ardından sinir krizi geçirirken sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Şükrü Çavuş Mahallesi sahilinde 12 Mart Cuma günü saat 15.00 sıralarında yürek yakan bir olay meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait T.B.nin kullandığı çöp kamyonu, sahildeki çöp bidonlarının bulunduğu yerde durdu. 

5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi

ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Görevlilerin çöpleri topladığı sırada yakınlarda ailesiyle birlikte gezen Süleyman A. (5), çöp kamyonunun arka tarafında oynamaya başladı. Küçük çocuğu fark etmeyen T.B., görevlilerin çöpleri almasının ardından aracı hareket ettirdi. Bu sırada Süleyman B. tekerleklerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından sinir krizi geçiren Süleyman A.'nın anne ve babası hastaneye kaldırıldı.

5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Mudanya, Güncel, Yaşam, Bursa, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 09:32:47. #7.13#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika
