5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Şükrü Çavuş Mahallesi sahilinde 12 Mart Cuma günü saat 15.00 sıralarında yürek yakan bir olay meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait T.B.nin kullandığı çöp kamyonu, sahildeki çöp bidonlarının bulunduğu yerde durdu.

ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Görevlilerin çöpleri topladığı sırada yakınlarda ailesiyle birlikte gezen Süleyman A. (5), çöp kamyonunun arka tarafında oynamaya başladı. Küçük çocuğu fark etmeyen T.B., görevlilerin çöpleri almasının ardından aracı hareket ettirdi. Bu sırada Süleyman B. tekerleklerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından sinir krizi geçiren Süleyman A.'nın anne ve babası hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.