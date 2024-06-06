Çocuk Edebiyatının Usta İsmi Mevlana İdris Zengin'in Vefatının 2. Yılında Anma Töreni Düzenlenecek - Son Dakika
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Çocuk Edebiyatının Usta İsmi Mevlana İdris Zengin'in Vefatının 2. Yılında Anma Töreni Düzenlenecek

Çocuk Edebiyatının Usta İsmi Mevlana İdris Zengin\'in Vefatının 2. Yılında Anma Töreni Düzenlenecek

Çocuk edebiyatına birçok eser kazandıran yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in vefatının üzerinden iki yıl geçti. Zengin'in kaleme aldığı şiirler, hikayeler ve denemeler çocuklar tarafından sevilerek okundu. Eserleri 9 dile çevrilen Zengin, ulusal ve uluslararası ödüller kazandı. Vefatının ikinci yılında anma töreni düzenlenecek.

06.06.2024 15:37
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Çocuk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in vefatının üzerinden iki yıl geçti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Zengin, Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İlk yazısı 1979'da Yeni Devir gazetesinde yayımlanan Zengin'in, Andırın Postası'nın sanat eki olan İkindiyazıları'nın yanı sıra Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar, Gerçek Hayat, Gül Çocuk, Mavi Kuş ve Kaşgar adlı dergilerde şiir, hikaye ve denemeleri okurla buluştu.

"Mavi Masallar" (1989) ve "Sufi ile Pufi" (1990) öyküsü çizgi film olarak çekilerek TRT'de yayımlanan Zengin, "Kuş Rengi Çocukluğum" isimli şiir kitabı ile 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü, "Korku Dükkanı" ile 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü aldı. Prizren'de 2008'de düzenlenen etkinlikte ise Türkçeye katkı yapanlar kategorisinde uluslararası ödül kazandı.

Mevlana İdris Zengin, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesinde basın danışmanı olarak görev yaptı.

Çocuk edebiyatında unutulmayan eserlere imza atan usta edebiyatçı, 2018'de "Aklın Varsa Büyüme" sloganıyla hazırlanan "ÇETO-Çocuk Edebiyatı Tercüme Ofisi" dergisini okuyucuyla buluşturdu.

Eserleri 9 dile çevrilerek dünya çocuklarına ulaştı

Zengin'in "İyi Geceler Bayım" adlı şiir kitabı 2006'da Farsçaya çevrilerek İran'da, "Dondurmalı Matematik" isimli şiir kitabı ise Arapçaya çevrilerek çeşitli Arap ülkelerinde yayımlandı. Tuhaf Adamlar serisindeki 10 kitabı ise Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Rusça, İspanyolca, Farsça ve Lehçeye çevrildi.

TRT'de 2010'da yayınlanan "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli belgeselin metnini yazan Zengin, belgeselin konsept danışmanlığını da yaptı.

Usta edebiyatçı, Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseline imza attı. Yapım, Diyarbakır'da 2012'de yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterildi.

Fantastik masallarında sıra dışı ve özgün bir anlatımı olan yazar, eserlerinde çocuk dünyasındaki imge ve gerçekliklere yer verdi, gerçek hayatın yansımalarını, çocuk gözüyle hüzün ve neşe içinde ele aldı.

İyi ve kötü, güzel ve çirkin, değerli ve değersiz kavramlarının merkezde olduğu bir dünyada, çocuklardan bir şeyler öğrenmek ve onlara ulaşmak için yazdığını dile getiren Zengin, eserlerinde sıra dışı karakterlere yer vermesini, "Normal olacak kadar anormal değilim. Çocuklar için normali tekrarlamayı anlamsız buluyorum. Kaldı ki çocukları, büyüklerin dünyasına ait normallerden biri olarak hiç düşünmüyorum." ifadeleriyle aktarmıştı.

Mevlana İdris Zengin, 7 Haziran 2022'de Kahramanmaraş'ta, tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında vefat etti. Zengin'in cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi.

Zengin için vefatının ikinci yılında Eyüpsultan'daki kabri başında yarın 17.00'de anma töreni düzenlenecek.

Kaleme aldığı eserler

Şiir: "Kuş Renkli Çocukluğum" (1987), "İyi Geceler Bayım" (1997), "Şizofreni Risalesi" (2019)

Deneme - Düşünce - Araştırma: "Vay Canına" (1998), "Anayasa" (2019), "Kozmik Derkenar-Kozmik Mesele-Devlet İstihbarat Metodolojisine Giriş Üzerine Mütalaalar" (Hasan Basri Yalçın, Hasan Ürkmez, Hüseyin Kocabıyık, Elif Gültekin ile, 2021)

Mizah-Çocuk Kitabı: "Sufi ile Pufi", "Çınçınlı Masal Sokağı", "Kirpiler Şapka Giymez", "Tehlikeli Bir Kipat", "Hayal Dükkanı", "Korku Dükkanı", "Ütüsüz Ayakkabılar", "Sinir Dükkanı", "Masal Alan Adam", "Para Dağıtan Adam", "Profesör Haşır Huşur", "Saçları Dökülen Adam", "Dokuz Düğmeli Adam", "Televizyonları Bozulan Şehir", "Kuş Adam", "Düşünen Adam", "Tersine Adam", "Yağmurlu Şehirdeki Adam", "Kardan Tavşan", "Dünyanın En Uğurböceği", "Filozof Köpek", "Kuyruğu Dumanlı Kedi", "Dondurmalı Matematik", "Bir Çuval Gözlük", "Behram Geri Dön", "Çocuk Kırmızı", "Sarı Telefon Sokağında Rüya", "Sessizlik Torbası", "Tuz", "Halepli Zeynep", "Havuç Havuç Havuç", "Öğrenci Eşek, Öğretmen Öküz", "Mardinli Saatçi ile Madridli Zapparo", "Dünyayı Delen Köstebek", "Küçük Süpermen", "Mavi Çocuk"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çocuk Edebiyatının Usta İsmi Mevlana İdris Zengin'in Vefatının 2. Yılında Anma Töreni Düzenlenecek - Son Dakika

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