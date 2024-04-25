Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu Antalya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu Antalya'da Başladı

Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu Antalya\'da Başladı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen 'Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu' Antalya'da başladı. Sempozyumun açılış töreni, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyumda çocuk hakları konusunda olumlu gelişmeler ve öneminin artması konuşulacak. Ayrıca çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, eğitim sorunları, bağımlılık sorunları, ihmal ve istismar gibi konular uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

25.04.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğince düzenlenen "Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu" Antalya'da başladı.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğindeki sempozyumun açılış töreni, Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, burada yaptığı konuşmada, çocuk hakları konusunda olumlu yönde gelişme sağlandığını ve öneminin daha iyi anlaşılmaya başlandığını söyledi.

Çocuk hakları konusundaki çalışmalara değinen Toker, "Bu konudaki farkındalığın ve bilincin artırılmasına yönelik her çalışmayı çok değerli buluyorum.Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun da çocuk hakları konusundaki çalışmalara çok olumlu katkılar sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Fulya Sarvan ise "Çocuk Hakları ve Refahı Projesi'yle çocuk haklarını, refahını tehdit eden konuları akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinin bilimsel raporlar ve saha çalışmalarıyla ele almalarını, bu süreçte üretilen bilgilerle toplumsal farkındalığın artmasını, proje paydaşı kurum ve kuruluşların çözümler için birlikte hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu "Çocuk Hakları" alanında konferans verdi.

İki gün sürecek sempozyuma çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri konuşmacı olarak katılacak.

Sempozyumda çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği, çocuk hakları ve refahına çok yönlü yaklaşımlar, eğitim sorunları, bağımlılık sorunları, ruh ve beden sağlığı, ihmal ve istismar, cinsel istismar ve akran zorbalığı sorunları uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Konferans, Antalya, Çocuk, Sivil Toplum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu Antalya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 22:35:35. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu Antalya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement