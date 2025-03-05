Çocuk İstismarına Karşı Yeni Politika

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(TBMM) - TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarının önlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu'nda konuşan RTÜK ve BTK temsilcilerinin gündeminde LGBTİ vardı. RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, "Çocuk dergimizin temasını da 2025 yılının aile yılı olması münasebetiyle birinci olarak ekran bağımlılığı ikinci ana temamız LGBT ile mücadele yılı ilan ettik" dedi. BTK Başkan Yardımcısı Gün ise, "LGBT içeriklerine asla izin vermiyoruz. Bu bağlamda çok sayıda dernek şu bu ile davalığız bundan da gocunmuyoruz, asla izin vermiyoruz" diye konuştu.

TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Komisyonda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) temsilcileri sunum yaptı.

"Gençlerin ortalama medya kullanım süresi 4 saat 35 dakika"

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Murat Ellialtı şunları söyledi:

"Bizim en önemli faaliyetimiz yayın içerik denetimidir. Burada zararlı içerikleri tespit ediyoruz ve gerektiğinde yaptırım uyguluyoruz. Bunun dışında kamu spotları var. Empati ve dayanışma gibi duyguları teşvik eden içeriklere yer veriyoruz. Gündüz kuşağı programları için geçen yıl Kasım ayında yayın etik ilkelerini yayınladık. Özel hayatın gizliliği ve psikolojik şiddet, toplumsal değerlere saygı gibi editoryal sorumluluklar var. Bu konuda yayıncıların hassas olmasına yönelik eğitimler düzenledik. Özellikle gündüz kuşağı programlarında çocuklarla ilgili olumsuz durum olduğunda çocukların çıkmasını engelliyoruz. Ancak çocukların fotoğrafları olmaması kaydıyla çocuklara zarar vermeyecek şekilde danışmanlardan görüş alınarak sunulabiliyor. Çocuklar ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla yaptığımız çalışmalar var. Çocukların uyku zamanının hatırlatılması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Ebeveynlerin dijital platformlara kontrol edebileceği şifre sistemine geçtik. Bu kapsamda çocukların gelişimine zarar vermekten dolayı 563 kez müeyyide uyguladık.

Gençlerin ortalama medya kullanım süresine baktığımızda 4 saat 35 dakika ile internet ön plana çıkıyor. Bunu 3 saat 40 dakika ile televizyon, 1 saat 27 dakika ile dijital platform takip ediyor. Her 10 gençten 9'unun sosyal medya hesabı olduğunu bunun 4'ünün herkese açık olduğunu gördük. Haber alma güven düzeyine baktığımızda sosyal medyanın ön plana çıktığını görüyoruz. Şiddet içerikli programların çocukların ekran başında olduğu saatlerde yayınlanmamasını sağlıyoruz. Bu kapsamda akıllı işaretler uygulamamızı geliştiriyoruz. Çocuk programı yayıncılarına farkındalık eğitimleri veriyoruz."

"Dijital oyun bağımlılığı riski taşıyan öğrenci sayısı yüzde 35"

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün sunumda şu ifadelere yer verdi:

"BTK çoçukların çevrimiçi ortamlardaki güvenliğini arttırmayı amaçlamaktadır. 2016 yılında kurulan Güvenli İnternet Merkezimiz vasıtasıyla internetin güvenli kullanımına ilişkin toplumu internetin riskleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. 275 bin vatandaşımıza bilinçli ve güvenli internet kullanımı konusunda eğitimler verilmiştir. 2023 yılında bilinçli ve güvenli internet kullanımı noktasında 10 bin 475 öğrenci ve veli ile yaptığımız araştırma sonuçlarına göre mobil telefon kullanımının çok arttığı, internetin daha çok tüketim amacıyla kullanıldığı ve aşırı kullanımın akademik başarıyı olumsuz etkilediği, ailelerin çoğunun çocukların internetle ilgili yaşadığı sorunlardan haberlerinin olmadığı, ailelerin nasihat vermek yerine daha fazla zaman geçirmelerinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Dijital oyun bağımlılığı riski taşıyan öğrenci sayısı ise yüzde 35 civarındadır.

Vatandaşlarımız internetin güvenliği, mahremiyet ve dijital dünyada karşılaşılan diğer problemler hakkında bilgilendirici içeriklere kolaylıkla erişim sağlayabilmektedirler. Alo 141 hattımız mevcut. 2019 yılında kurulan bu çağrı merkezimiz internet ortamından bağımsız bir başvuru mekanizması olmaktadır. 5 yılda 430 bin çağrıya cevap verilmiştir."

"LGBT ile mücadele yılı ilan ettik"

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli şunları söyledi:

"400 kişiden oluşan izleme değerlendirme dairemiz var. İzleme dairesinde isteğe bağlı yayıncı platformların paylaşıldığı bir düzen var. Yayın içeriklerinde sanal reklamlardan tutun, reklam ölçüm sistemleri, etik ilke kararları gibi filtreler söz konusu. Bunun haricinde rutin şekilde devam eden çalışmalarımız var. En başında çocukların korunması geliyor. Akıllı işaretler bunlardan biri. Akabinde çıkardığımız dergi ve dijital oyunlarla bunu destekliyoruz. Çocuk dergimizin temasını 2025 yılının aile yılı olması münasebetiyle birinci olarak ekran bağımlılığı ikinci ana temamız da tüm değerlendirme kriterlerimiz dahil olmak üzere LGBT ile mücadele yılı ilan ettik. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncı platformlarda, geleneksel yayıncılık çerçevesinde yakınen arkadaşlarımız raporlama faliyetlerine devam ediyorlar. Bizler iki yıldan beri belli aralıklarla dizi yapımcıları ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz şey ürün ortaya çıktıktan sonra sansür uygulamasından ziyade aile ve çocuk dostu hareketleri destekliyoruz.

Gündüz kuşağı programlarıyla alakalı, 2018 yılında evlilik programları vardı ve kaldırıldı akabinde daha kötüsüyle karşılaştık. Etik ilke kararları yayınladık ve bu konudaki hassasiyetlerimizi paydaşlarımıza iilettik. Ensest ve kriminal ilişkilerin minimalize olduğunu ifade etmek isterim."

"LGBT içieriklerine de asla izin vermiyoruz"

Yeniden söz alan BTK Başkan Yardımcısı Gün ise, "BTK olarak güvenli internet hizmeti anlamında, filtreleme bağlamında biz çocuğa odaklanıyoruz ama LGBT içeriklerine asla izin vermiyoruz. Bu bağlamda çok sayıda dernek şu bu ile davalığız bundan da asla gocunmuyoruz, asla izin vermiyoruz" dedi.