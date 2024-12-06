Çocuklar için sosyal medya kısıtlaması - Son Dakika
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Çocuklar için sosyal medya kısıtlaması

Bakan Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımı için 16 yaş sınırı önerdiklerini belirtti.

06.12.2024 13:02
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik başlattıkları çalışma kapsamında dünyadaki uygulamaları incelediklerini, Türkiye'ye uygun modeller geliştirmek için komisyon oluşturduklarını söyledi. Göktaş, "Çocuklarımızın güvenliği açısından özellikle bazı sosyal medya platformlarının kullanımı konusu çok önemli. Bizim görüşümüz 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de düzenlenen "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı" sonrasında soruları yanıtladı.

Çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, dijital dünyanın çocuklar için fırsat olduğu kadar tehlikeler de barındırdığına dikkati çekti. Dijital dünyayı kontrolsüz kullanımın çocuklar için oluşturduğu tehlikeye vurgu yapan Göktaş, "Çocuklarımız çok farklı türlerde zararlı içeriklere, akran zorbalıklarına maruz kalabiliyor. Dolayısıyla bir taraftan çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumak, aynı zamanda da bilinçli tüketimlerini sağlamak bizim görevimiz" diye konuştu.

"Dünyada bu alanda yapılan çalışmaları inceliyoruz"

Ülkelerin bu konulardaki çalışmalarından örnekler veren Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Avustralya 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanım yasağı getirdi. Fransa, İspanya'nın yanı sıra Avrupa'daki benzer ülkeler de aynı konuyu gündemlerine taşıyor. Biz de bu konuda çok ciddi anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyada bu alanda yapılan çalışmaları inceliyoruz, aynı zamanda kendi ülkemize uygun modeller geliştirmek için ilgili bakanlıklarla, uzmanlarla görüşmeler gerçekleştiriyor, çalışmalar yapıyoruz. Bizim de bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bu konuda bir komisyon çalışmamız var, bir rapor hazırlandı."

"Bizim görüşümüz 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması"

Sosyal medya kullanımındaki yaş sınırına ilişkin soru üzerine Göktaş, "Çocuklarımızın güvenliği açısından özellikle bazı sosyal medya platformlarının kullanımı konusu çok önemli. Bizim görüşümüz 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması. Uzmanlarımızın, kurumlarımızın görüşleri de bu yönde. İlgili bakanlıklarla bu konudaki görüşmelerimize devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çocuklar için sosyal medya kısıtlaması - Son Dakika

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