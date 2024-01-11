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Çocukluklarından beri hiç ayrılmayan ikiz kardeşleri, askerlikte de ayrılmadı - Son Dakika
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Çocukluklarından beri hiç ayrılmayan ikiz kardeşleri, askerlikte de ayrılmadı

Kastamonu'da çocukluklarından itibaren birbirlerinden hiç ayrılmayan ikiz kardeşler, askerlikte de ayrılmadı. Çanakkale'de birlikte askerlik görevini yapacak olan ikiz kardeşler için Mevlidi Şerif okutularak dua edildi. İkiz kardeşler, askerde birlikte olmanın heyecanını ve sevincini paylaştı.

Çocukluklarından beri hiç ayrılmayan ikiz kardeşleri, askerlikte de ayrılmadı
11.01.2024 - 20:31,
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Çocukluklarından beri hiç ayrılmayan ikiz kardeşleri, askerlikte de ayrılmadı

KASTAMONU - Kastamonu'da çocukluklarından itibaren okul yıllarında da hiç birbirinden ayrılmayan ikiz kardeşler, askerlikte de ayıramadı. Çanakkale'de ayı birlikte askerlik görevini yapacak olan ikiz kardeşler için Mevlidi Şerif okutularak dua edildi.

Kastamonu'da ikamet eden 20 yaşlarındaki Hasan Yaman ve Sefa Yaman isimli ikiz kardeşler, çocukluklarından itibaren birbirlerinden hiç ayrılmadı. Eğitim hayatını tamamlayan Hasan ve Sefa Yaman isimli ikiz kardeşlere askerlik celbi geldi. İkiz kardeşler Hasan ve Sefa Yaman'ın görev yeri, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı olarak belirlendi. Aynı birlikte askerliğini yapacak olan ikiz kardeşler Hasan ve Sefa Yaman için Kastamonu'da bulunan Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Camiinde Mevlidi Şerif okutularak dua edildi.

"Şimdiye kadar hiç ayrılmadık, askerde de birbirimizden ayrılmıyoruz"

İkiz kardeşi ile birlikte büyüdüklerini ve Çanakkale'de aynı birlikte askerlik yapacaklarını söyleyen ikizlerden Hasan Yaman, "Kendimi güzel hissediyorum. Şans eseri aynı bölüğe düştük. Allah herkese nasip etsin, heyecanlıyız" dedi.

Sevinçli olduklarını kaydeden Sefa Yaman ise, "İkiz kardeşim ile birlikte askere gideceğiz. Kendimi güzel hissediyorum. Şans eseri ikimizde aynı anda asker olduk ve aynı bölüğe düştük. Kardeşimle Çanakkale'ye birlikte gideceğiz. Beraber terhis olacağız. Bizleri tanımayanlar karıştırıyor fakat bizleri iyi tanıyanlar karıştırmıyor. İnşallah askerde de komutanlar bizleri karıştırmaz, nasip diyoruz bakalım ne olacak. Askerlik heyecanı var. Biz, bugüne kadar sadece sınıf olarak ayrı düştük, fakat hep aynı okulda okuduk. Kardeşimle birlikte çocukluğumuzdan beri beraberiz. Şimdi askerde de beraber olacağız" diye konuştu.

Gazeteciler unutulmadı

Öte yandan, Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle şehitler ve hayatını kaybeden gazeteciler için Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Camiinde Mevlidi Şerif okutuldu. Daha sonra dua edilerek, özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım ve vahşetini haberleştirmek için savaş bölgesindeki görevleri sırasında hayatını kaybeden gazeteciler de anılarak unutulmadı. Mevlidi Şerif programına Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergül, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, AK Parti Kastamonu Belediye Başkanı Adayı Tahsin Babaş, siyasi parti temsilcileri, kent protokolü, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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Hasan Yaman, Çanakkale, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukluklarından beri hiç ayrılmayan ikiz kardeşleri, askerlikte de ayrılmadı - Son Dakika


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