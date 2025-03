Columbia Üniversitesi'nde Filistin Destek Eylemleri

Güncel

NEW ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için tekrar eyleme başladı.

New York'taki üniversitenin kampüsünde 30 Nisan 2024 tarihinde polisin düzenlediği baskın ile son bulan Filistin'e destek gösterileri yeniden başlarken, New York polisi önlemlerini artırdı.

Columbia Üniversitesi'nin Manhattan merkez kampüsündeki bir kütüphane binasında toplanan Filistin destekçileri, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in kampüste konuk edilmesini protesto etti.

Öğrenciler, X'te yaptıkları paylaşımlarda, Bennett'i kampüste ağırlayan Columbia Üniversitesi Dekanı Keren Yarhi-Milo'ya tepki gösterdi.

Kefiye takan öğrenciler, slogan atarak kütüphanenin koridorunda Filistin bayrağı açtı.

X'te paylaşılan görüntülerde, kampüs avlusunun hemen dışında Yarhi-Milo ile karşılaşan bir üniversite öğrencisinin, "Dün gece okulda bir savaş suçlusunu ağırladınız, bununla ilgili ne hissediyorsunuz?" diye sorduğu görülürken, Dekan Yarhi-Milo'nun öğrenciden uzaklaşma çabaları dikkat çekti.

ABD üniversitelerindeki protestolar

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Dün, Trump yönetimine bağlı kuruluşlar, New York'taki Columbia Üniversitesinin federal sözleşmelerini ve hibelerini, antisemitizm iddiaları nedeniyle gözden geçirdiğini bildiren bir açıklama yapmıştı.