Columbia Üniversitesi Rektörü Gazze Protestoları Nedeniyle İstifa Etti - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi Rektörü Gazze Protestoları Nedeniyle İstifa Etti

Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik, Gazze protestoları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. İsrail'in Filistinli sivillere saldırılarını protesto eden öğrencilere yeterince destek vermediği eleştirilerine maruz kalan Shafik, görevinden ayrıldığını duyurdu.

15.08.2024 08:46
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NEW Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik, okul kampüsünde haftalar süren Gazze protestolarının üzerinden aylar geçtikten sonra istifasını duyurdu.

İsrail'in Filistinli sivillere saldırılarını protesto için okul kampüsünde kurulan Gazze Dayanışma Kampı'na katılan öğrencilere karşı yeterince sert olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Shafik, görevinden ayrıldığını yazılı açıklamayla ilan etti.

Shafik açıklamasında, "Bu inanılmaz kurumu yönetme onuruna ve ayrıcalığına sahip oldum ve birlikte çalışarak birçok önemli alanda ilerleme kaydettiğimize inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kadın rektör, "Ancak, aynı zamanda topluluğumuzdaki farklı görüşlerin üstesinden gelmenin zor olduğu bir kargaşa dönemiydi. Bu dönem, topluluğumuzdaki diğer kişiler gibi aileme de önemli bir bedel ödetti." ifadesini kullandı.

Akademik prensipleri destekleyen, herkese "adil ve şefkatli" davranan bir yolda ilerlemeye çalıştığını belirten Shafik, kendisinin, meslektaşlarının ve öğrencilerinin toplum için "tehdit unsuru" olarak görülmesinin "üzücü" olduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, istifayı memnuniyetle karşıladı

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Columbia Üniversitesi Başkanı Minouche Shafik'in istifasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Johnson yazılı açıklamasında, "Başkan Shafik'in Yahudi öğrencileri korumayı ve kampüste düzeni sağlamayı reddetmesi sonucunda Columbia Üniversitesi, Hamas'ın geçen sonbaharda İsrail'e yönelik barbarca saldırısından bu yana birçok Amerikan üniversite kampüsünü etkileyen şiddetli antisemitizmin merkezi haline geldi." ifadelerine yer verdi.

Nisan ayında Başkan Shafik'in ofisinde kendisinden istifa etmesini istediğini belirten Johnson, "Uzun zamandır beklenen bir şey olsa da bugün gelen haberi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu okul yılına başlayacak olan Columbia'daki Yahudi öğrenciler rahat bir nefes almalı." ifadelerini kullandı.

ABD üniversitelerindeki protestolar ve rektör istifaları

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Üniversite rektörü Minouche Shafik, eylemlerin 2. gününde, New York Polis Teşkilatı 'ndad (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine, NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Üniversitelerde Gazze'ye destek protestolarının başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik 17 Nisan'da, "Yahudi öğrencileri antisemitizmden korumadığı" yönündeki iddialar nedeniyle Temsilciler Meclisi Eğitim ve İşgücü Komitesi'ne 5 saat ifade vermiş, bizzat Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından istifası istenmişti.

Shafik, uzun süre direnmiş ve 2023-2024 eğitim yılını rektör olarak tamamlamıştı.

Daha önce ülkede pek çok üniversite rektörü benzer gerekçelerle ABD Kongresi'nde sorgulanmış, aralarında Harvard ve Pensilvanya üniversitelerinin rektörlerinin de bulunduğu pek çok rektör, baskılara direnemeyerek istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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