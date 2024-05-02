ÇOMÜ Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
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ÇOMÜ Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

ÇOMÜ Öğrencileri Gazze\'ye Destek İçin Yürüdü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), AK Parti İl Gençlik Kollarının üniversite birimince Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Öğrenciler, İsrail aleyhine slogan atarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü ve soykırımı kınandı. Yürüyüşe, ÇOMÜ Rektörü, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı ve İHH İl Temsilcisi de katıldı.

02.05.2024 14:17
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), AK Parti İl Gençlik Kollarının üniversite birimince Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önünde toplanan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

"Çocuklardan ve adaletten yanayız", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katliam var" yazılı döviz ve pankartların açıldığı etkinlikte, grup adına hazırlanan basın açıklaması okundu.

Açıklamada, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinli'yi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içinde "insanlığın utanç tablosu" olarak değerlendirilecek bir soykırım halini aldığı belirtildi.

Çocuk, kadın erkek, genç yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 209 gündür 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırımın yaşandığı hatırlatılan açıklamada, egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devletinin artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varması gerektiği vurgulandı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından İsrail barbarlığının protesto edilmeye başlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Say Stop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Çanakkale ÜniAK teşkilatları ve ÇOMÜ öğrencileri olarak Gazzeliler'in çığlıklarına kulak veren ABD'nin Michigan Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve Say Stop eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından öğrenciler, ÖSEM önünden yerleşkenin girişine kadar ellerinde döviz ve pankartlarla, slogan atarak yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, İHH İl Temsilcisi Numan Yaşar da katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOMÜ Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü - Son Dakika

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