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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika
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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı. Erenoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Deprem, Gazze, çevre ve yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğrafları değerlendiren Erenoğlu, seçtiği fotoğraflar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA\'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
21.01.2024 - 10:45,
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Erenoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeğin Ankara'ya getirilişi sırasında çektiği "Depremzede bebekler" adlı fotoğrafını tercih eden Prof. Dr. Erenoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı sonrası Deir al Balah kentindeki Aksa Hastanesi'ne getirilen, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıları gösteren "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafını seçti.

Çevre ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisini arkada Fatih Camisi ve dolunay eşliğinde görüntülediği "Boğazın şahitliği", haber kategorisinde Aytuğ Can Sancar'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlediği havai fişek, ışık ve dron gösterilerini kaydettiği "Türkiye Yüzyılı" adlı fotoğraflarına oy veren Erenoğlu, spor kategorisinde ise Emin Sansar'ın MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Trendyol Süper Lig'inin 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu gösteren "Yumruk" adlı fotoğrafını tercih etti.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Erenoğlu, depremin, Türkiye'nin mevcut sismik ve jeolojik yapısı gereği bir gerçek olduğunu, dolayısıyla bu gerçeğe uygun olarak kentlerin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

AA foto muhabirlerinin deprem sonrası çektiği çok etkileyici fotoğrafları olduğunu belirten Prof. Dr. Erenoğlu, "6 Şubat depremlerinin ardından anlar vardı. Oldukça etkilendik. Gazze'ye söyleyecek fazla söz yok, insanlık ayıbı dileyim. Etkilenmemek elde değil. Çevre ve yaşam, haber ve spor alanları da 2023 yılı içindeki bilinen güzel karelerle özetlenmiş. Anadolu Ajansı'nın fotomuhabirlerini tebrik ediyorum. Güzel yakalanmış anlar vardı. İnşallah hak edenin kazanacağı bir platform olur. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Deprem, Gazze, Umut, Spor, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika
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