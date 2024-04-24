Contemporary Istanbul Bloom Sanat Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Contemporary Istanbul Bloom Sanat Fuarı Kapılarını Açtı

Contemporary Istanbul Bloom Sanat Fuarı Kapılarını Açtı

Contemporary Istanbul (CI) Bloom'un üçüncü edisyonu, 24 çağdaş sanat galerisi, 3 sanat inisiyatifi ve 2 sanat kurumunun yer aldığı 568 eserin sergilendiği bir fuar olarak başladı. Fuar, yeni sanatçıları ve galerileri desteklemeyi hedefliyor ve interaktif eserlerin bulunduğu bir alan da sunuyor. CI Bloom, medya sanatçısı Ahmet Said Kaplan'ın DECOL işbirliğiyle Living Things sergisine ev sahipliği yapıyor ve İsveçli DJ Todd Terje'nin performansıyla da bahar coşkusuna eşlik edecek. Fuar, 26-28 Nisan tarihleri arasında genel ziyarete açık olacak.

24.04.2024 19:13
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Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul (CI) Bloom'un üçüncü edisyonu, ön gösterimle kapılarını sanatseverlere açtı.

Bu yıl 24 çağdaş sanat galerisi, 3 sanat inisiyatifi ve 2 sanat kurumu ile 267 sanatçının 568 eserinin yer aldığı fuar, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda başladı.

AA muhabirine konuşan CI Bloom Direktörü Bike Çetiner, fuarda yeni sanatçılar ve galerilere yer verildiğini belirterek, "Bu sene biz üçüncü CI Bloom'u gerçekleştiriyoruz. 24 çağdaş sanat galerimiz, 3 inisiyatifimiz ve 2 kurumumuz var. 24 çağdaş sanat galerimizin 3'ü ilk defa fuar tecrübesi yaşıyor, 6 da yeni genç galerimiz var. Geçtiğimiz sene 4 çağdaş sanat galerimizi ilk defa sanat sahnesinde burada tanıtmıştık. Bu sebeple bundan sonraki bütün CI Bloom'larda hep genç, yeni ve farklı sanatı ön plana çıkarmayı hedefledik. Geçtiğimiz sene yaşadığımız başarıdan sonra, genç galerilerin, genç sanatçıların piyasaya katılması, sanatseverler tarafından çok ilgi görmesi nedeniyle bu sene de yeni galeri ve yeni sanatçıların arayışına girdik." dedi.

Çetiner, fuarda interaktif eserlerin olduğu üç farklı odanın bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bir diğer yeniliğimiz ise alt katta Digital Art Space'i oluşturduk. Sanatseverlerin sensörlere vereceği tepkilerle, eserlerin onlara vereceği değişik yanıtlar olacak. Deneyim dolu alt katı yaşayacak sanatseverler. Aynı zamanda Türkiye'deki çağdaş sanatın gençliğini, dinamizmini, yeniliğini gösterirken bunu sadece Türkiye'de değil uluslararası arenaya tanıtmayı hedefledik. Bunun için yurt dışından getirdiğimiz uluslararası basın ve koleksiyoner grupları var. Biz baharın gelişinin heyecanını, Türkiye'deki güzel atmosferi sadece çağdaş sanatla değil aynı zamanda İstanbul'un güzel mevsimiyle de buluşturmayı hedefledik."

Fuar, 26-28 Nisan'da genel ziyarete açılacak

CI Bloom, 3. edisyonunda medya sanatçısı Ahmet Said Kaplan'ın DECOL işbirliğiyle Living Things (Canlı Şeyler) sergisine ev sahipliği yapıyor. İzleyicilere "canlılar" kavramını etkileşimli olarak deneyimleme fırsatı sunuyor.

Bu yıl CI Bloom'a katılan galeriler Art On Istanbul, Belm'art Space, Ankara Bozlu Art Project, brieflyart, BüroSarıgedik, C.A.M. Galeri, den art, DifoArt, Dirimart, Galeri Bosfor, Galeri 77, Galeri Siyah Beyaz, Muse Contemporary, One Arc Gallery, Pg Art Gallery, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Simbart Projects, Taksim Sanat, Vision Art Platform, x-ist, Zilberman,10_12 Gallery oldu.

İsveç'in ünlü DJ'i Todd Terje de 27 Nisan'da gerçekleşecek performansıyla, CI Bloom'un bahar coşkusuna eşlik edecek.

Ön izlenimin ardından, 26-28 Nisan'da genel ziyarete açılacak fuarın biletlerine "www.contemporaryistanbul.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

İsveç, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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