COP31 Antalya\'da Başlıyor

11.02.2026 20:57
Bakan Kurum, COP31'in güvenin tesis edildiği ve iklim hedeflerinin hayata geçtiği bir zirve olacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin, "Biz COP31'i sadece bir konferans olarak görmüyoruz. Birlikte eyleme geçmeye dair güvenin yeniden tesis edildiği, iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürüldüğü 'Geleceğin COP'u, Uygulama COP'u' olarak görüyoruz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin COP31 Başkanı Kurum'un başkanlığında, Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başlangıç Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakan Kurum'un ev sahipliğindeki toplantıya BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve COP29 Başmüzakerecisi Yalçın Rafiyev ve COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ve teknik heyetler katıldı.

Bakan Kurum, 2 gün sürecek toplantının ilk gününde 7 oturumdan oluşan başlangıç toplantısını tamamladı. Oturumlarda, zirvenin genel çerçevesi, stratejik, teknik ve hukuki süreçler, COP31 zirvesinde çıkacak muhtemel sonuçlara ilişkin paylaşımlar ele alındı.

Bu kapsamda, iklim eylemini etkileyen mevcut küresel siyasi dinamiklerin ve jeopolitik değişimlerin çok taraflı iklim çabaları üzerindeki etkileri görüşüldü.

Ayrıca, Türkiye ve Avustralya'nın rol ve sorumlulukları, COP31'in başarıyla gerçekleştirilmesi açısından kritik önem taşıyan organların çalışmaları değerlendirildi.

"Net ve istişareye dayalı bir liderlik anlayışıyla çalışacağız"

Toplantının açılış oturumunda konuşan Bakan Kurum, görüşmelerde sonuç üretmeye odaklı bir anlayışı yansıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada COP31'e ilişkin alacağımız kararları, yürüteceğimiz süreci samimi, içten bir şekilde, bir önceki COP başkanlarımızla hem Azerbaycan'la hem Brezilya'yla hem de bundan sonraki süreçle ilgili tüm istişareleri burada yapmak istiyoruz. Bu adımları atarken de gerek Azerbaycan'ın gerek Brezilya'nın başarılarını daha da taçlandırmak arzusu içerisindeyiz."

COP31 Başkanlığı olarak bu mirası yürekten sahiplenecek ve bu süreci son dakikasına kadar kapsayıcı, şeffaf ve sonuç odaklı yürüteceğiz. Bu çerçevede Avustralya ile kurduğumuz ortaklık COP31 sürecinin en önemli dayanaklarından biri olacak. Aslında doğuyla batı, kuzeyle güney diyoruz hep, bu ortaklığımız, bu yaklaşımımız COP31'in her alanına yansısın istiyoruz. Türkiye-Avustralya olarak sorumlulukları net ve istişareye dayalı bir liderlik anlayışıyla çalışacağız."

Bakan Kurum, dünyanın ve insanlığın COP31'den beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu başarıların daha da yukarı çıkması, somut adımların atılması ve uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor. Bizim sorumluluğumuz bu beklentileri doğru okumak, taraflar arasında güven inşa etmek ve çok taraflılığı güçlendiren doğru, nitelikli ve somut sonuçlar üretmektir. Bu noktada biz COP31'i sadece bir konferans olarak görmüyoruz. Birlikte eyleme geçmeye dair güvenin yeniden tesis edildiği, iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürüldüğü 'Geleceğin COP'u, Uygulama COP'u' olarak görüyoruz. Ben bu toplantının önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz yakın iş birliğine sağlam temel oluşturacağına inanıyorum."

BMİDÇS İcra Sekreteri Stiell ise COP'un önemine dikkati çekerek, bu dönemin en zengin başkanlık etkileşimi olduğunu, zirvenin dünyayı en güçlü ve en etkili sonuca ulaştıracak bir fırsat olduğunu belirtti.

Zirvenin 10 yıl önce Paris'te COP21'deki Paris Anlaşması ile başlayan çok daha geniş bir yolculuğun parçası olduğunu ifade eden Stiell, "Bu süreç, Dubai'deki COP28'e, ardından Bakü'ye, Belem'e, şimdi Antalya'ya nasıl getirdiği ve bunun bizi 2030, 2035 ve 2050'de olmamız gereken yere nasıl götüreceğidir." dedi.

Bakan Kurum'un diplomasi trafiği

Bakan Kurum, program kapsamında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirirken, COP31 hazırlıkları kapsamında ise COP29 Başmüzakerecisi Yalçın Rafiyev, BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ile ikili görüşmeler yaptı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından görüşmelere ilişkin paylaşımda da bulundu.

Azerbaycan, Brezilya ve Türkiye olarak başkanlık deneyimlerini birleştirdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve COP29 Başmüzakerecisi Sayın Yalçın Rafiyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Sayın Simon Stiell ve COP30 Başkanı Sayın Andre Correa do Lago ile bir araya geldik. COP31'e yönelik hazırlıkları ayrıntılı şekilde ele aldığımız toplantıda, başkanlıklar arası eşgüdümü güçlendirme, süreçleri hizalama ve somut çıktılar üretmeye odaklı bir çalışma çerçevesi oluşturduk. Azaltım, uyum ve finans gibi tüm sac ayaklarını göz önüne alarak, eylem ajandasıyla da eş zamanlı şekilde çalışıyoruz. COP31'de Türkiye, çözümün merkezinde olacak."

Kaynak: AA

