COP31'de Cevdet Yılmaz, KKTC ve Suriye cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi

COP31'de Cevdet Yılmaz, KKTC ve Suriye cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde Özbekistan, KKTC, Suriye, İran ve AB yetkilileriyle görüştü. Yılmaz ayrıca Ermenistan Başbakanı, IKBY Başkanı ve Londra Belediye Başkanı ile temaslarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında çeşitli temaslar gerçekleştirdi.
Zirvenin düzenlendiği alanda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile de görüştü.
Kaynak: AA
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