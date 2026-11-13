COP31'de liderler ayrıldı, 5'inci gün başladı - Son Dakika
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COP31'de liderler ayrıldı, 5'inci gün başladı

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COP31\'de liderler ayrıldı, 5\'inci gün başladı
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Antalya'da düzenlenen COP 31 İklim Zirvesi 5'inci gününde sürüyor.

SUDAN'DAN TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR AFİŞİ

Antalya'da düzenlenen COP 31 İklim Zirvesi 5'inci gününde sürüyor. Mavi Bölge'de delegasyon üyesi ülkelerin pavilyonlarının bulunduğu alanda, ziyaretler ve etkinlikler devam ediyor. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ın da katıldığı zirve sonrası Sudan'ın pavilyonuna Türkiye ile ilgili afişler yapıştırıldı. Afişlerde 'Türkiye ve Sudan Ortak Kader', 'Teşekkürler Erdoğan, Teşekkürler Türkiye' yazılarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ın fotoğraflarına yer verildi.

FİLİSTİN PAVİLYONUNDA SALDIRILARDAN KARELER

Diğer yandan Filistin pavilyonunda İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin, yaşanan olayların fotoğrafları asıldı. Filistin kefiyesi takan ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği, 'Özgür Filistin' yazısının yer aldığı pavilyonda aynı zamanda ekrandan Filistin'de yaşanan insanlık dramına ait anlar, ziyaretçilere izletiliyor.

Semih ERSÖZLER- İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: DHA
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